5 ting vi lærte af Trumps tale

... om »Amerika Først«

Trump vandt præsidentvalget med et løfte om at sætte »Amerika Først«, og i sin indsættelsestale for et år siden tegnede han et dystert billede af et USA, der havde været udsat for et »blodbad« med »lukkede fabrikker«, mens »vi har gjort andre lande rige, og ladet rigdom, styrke og tillid i vores eget land forsvinde ud i horisonten«. I sin første State of the Union-tale anslog han en mere optimistisk tone. Men han fastholdt sit fokus på at sætte »Amerika Først« og sit opgør mod globaliseringen. »Dette er vores nye amerikanske øjeblik,« sagde han og talte længe om hjemvendte arbejdspladser, USAs stærke økonomi, den lave arbejdsløshed, rekorderne på aktiemarkedet og sin nye skattereform. Alt sammen for at illustrere, at der er grund til at være optimist med ham som en mere protektionistisk præsident.

... om opgøret med Obama

Et fikspunkt for Trump har altid været opgøret med Obama. Trump igangsatte reelt sin præsidentvalgkamp for mange år siden ved uden nogen form for dokumentation at angribe sin forgænger for ikke at være født i USA. I løbet af det første år i Det Hvide Hus har Trump været optaget af at fjerne alt, hvad der kan minde folk om Obamas største bedrifter, herunder at erstatte hans største milepæl, Obamacare, med en ny sundhedslov. Dette er ikke lykkedes, selv om Republikanerne med skattereformen har fået ophævet, at amerikanere straffes med bøde, hvis de ikke tegner en sundhedsforsikring. Trumps tale viste, at han fortsat er fokuseret på et opgør med Obama og hans tid. Trump annoncerede, at han tilbagekalder ekspræsidentens løfte om at lukke det omstridte Guantanamo-fængsel på Cuba for mistænkte terrorister.

... om indvandringsreform

Trump kom med en udstrakt hånd til Demokraterne om at gå sammen om en ny indvandringsreform. Men Demokraterne er oprørte over præsidentens krav. Trump vil have 25 mia. dollar til at finansiere sin mur til Mexico, ophæve et lotteri, som hvert år giver 50.000 visa til USA, og stramme reglerne for familiesammenføring. Til gengæld tilbød han Demokraterne at bane vejen for, at 1,8 mio. unge illegale immigranter og »Dreamers«-unge, som kom til USA som børn af mexicanske forældre, kan få statsborgerskab i stedet for at blive deporteret. »Dreamers« nød beskyttelse mod udvisning under Obama. »Min pligt (...) er at forsvare amerikanerne – for at beskytte deres sikkerhed, deres familier, deres samfund og deres ret til den amerikanske drøm. For amerikanerne er også drømmere,« sagde Trump.

... om iscenesættelse

Trump var før valget til præsident ikke blot kendt som rigmand, men også som kendis fra TV-shows, og hans første statustale som præsident viste, at han evner at overføre det til den politiske scene. Således raffinerede Trump en årtierlang tradition, som Ronald Reagan (Rep.) indledte i 1982, hvor han til at overvære talen havde inviteret en almindelig borger, der havde reddet en druknende kvinde efter et flystyrt. Trump havde inviteret hele 18 personer for at underbygge sin politiske dagsorden med følelsesladede skæbnefortællinger og heltehistorier. Der var blandt andet to forældrepar, hvis døtre var blevet myrdet af illegale bandemedlemmer; der var en dreng, som havde sat tusindvis af flag og blomster på soldaters grave, og en frivillig, som havde reddet 40 liv under sidste års orkansæson.

... om Nordkorea

Trump ser Nordkorea som USAs største sikkerhedspolitiske udfordring, da diktaturet sandsynligvis snart kan ramme det amerikanske fastland med atomvåben. Præsidenten talte om at udbygge USAs atomarsenal. »Vi behøver kun at se på det nordkoreanske regimes fordærvede karakter for at forstå karakteren af den nukleare trussel, det kan udgøre for Amerika og vores allierede,« sagde Trump. Her brugte han også inviterede gæster, som sad sammen med hans kone, Melania Trump, på tilskuerpladserne, til at understrege sin pointe: forældrene til den amerikanske studerende Otto Warmbier, der blev fængslet i Nordkorea, men blev udleveret dødssyg og omkom få dage senere, og en ung nordkoreaner, Ji Seong-ho, der havde mistet et ben og vandrede flere tusind kilometer på krykker for at nå friheden. Da Trump hyldede ham, rakte han triumferende krykkerne op i luften.