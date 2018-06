48 lig fundet i havet: »At se folk tjene penge på børn, der mister livet, gør mig rasende«

Ny minister: Italien kan ikke være Europas flygtningelejr

Italiens nye indenrigsminister, Matteo Salvini, vil ikke have, at støvlelandet udvikler sig til hele Europas flygtningelejr.

Det sagde han søndag, da han var på besøg i en migrantlejr på Sicilien.

Salvini, der også er vicepremierminister i Italiens nye og stærkt højreorienterede koalitionsregering, brugte besøget på øen til at lufte den indvandringspolitik, der var med til føre den nye regering til magten.

»Italien og Sicilien kan ikke være Europas flygtningelejr,« siger Matteo Salvini til en gruppe fremmødte tilhængere.

»Intet kan fjerne min vished om, at illegal indvandring er en forretning, og at se folk tjene penge på børn, der mister livet, gør mig rasende,« tilføjer ministeren.

Kommentarerne faldt på samme dag, hvor flere end 50 migranter druknede i Middelhavet.

Foreløbig er 48 lig blevet fundet ud for Tunesiens kyst, heriblandt syv syriske børn.

Den sicilianske by Pozallo er blevet et centrum i flygtningekrisen. Her ankommer tusindvis af mennesker hvert år, som flygter fra krig, forfølgelse og sult i Nordafrika og Mellemøsten.

En gruppe tilhængere var søndag mødt op ved porten til byens flygtningecenter, hvor Matteo Salvini skulle holde sin tale.

Det førte til flere sammenstød mellem Salvinis modstandere og tilhængere.

Navnet Muhammed er populært som aldrig før i Nordeuropa

I århundreder har kristne navne som John, Christian og Thomas været blandt de mest populære til drenge i Nordeuropa, men de får i stigende grad konkurrence fra navnet på islams grundlægger. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Muhammed er således det mest populære drengenavn blandt nyfødte i England og Wales og det næstmest populære i Belgien – kun overgået af det bibelske Lukas.

Nye tal viser desuden, at Muhammed topper listen i Belgiens hovedstad, Bruxelles, Norges hovedstad, Oslo, og den svenske by Malmö.

Selvom navnet stadig befinder sig et stykke nede på listen, vokser dets popularitet i Tyskland og de skandinaviske lande. Hos tyskerne er det gået fra en 41. plads i 2015 til en 26. plads i 2016, i Sverige fra en 35. plads i 2016 til en 21. plads i 2017, og i Norge fra en 30. plads i 2016 til en 24. plads i 2017.

Når muslimer føler, at deres tro og identitet bliver udfordret i offentligheden, er de mere tilbøjelige til at markere, hvor de hører til, vurderer islamforsker og adjunkt ved Københavns Universitet Niels Valdemar Vinding.

»Henvisningen til profeten er en måde at bekende og identificere sig som muslim på. Det samme sker blandt danskere såvel som blandt Mellemøstens kristne, som giver deres børn tydeligt kristne navne,« siger han.

Også i Hollands fire største byer Amsterdam, Rotterdam, Haag og Utrecht er navnet det populæreste ifølge tidligere opgørelser.

Lidt mere beskeden er navnets fremgang blandt nyfødte i Danmark, hvor det er gået fra 40. pladsen i 2015 til 31. pladsen i første halvår af 2017.

»Mit kvalificerede gæt med hensyn til, hvorfor navnet er mindre populært i Danmark end i Norge, Sverige og Tyskland, er ligetil: Ordet Muhammed er blevet koblet til Muhammed-krisen, og det sætter lidt skår i navnet,« siger Niels Valdemar Vinding.

De senere års flygtningetilstrømning spiller åbenlyst en rolle i Tyskland og Sverige, men også i Danmark og Norge, som har modtaget flygtninge fra især Syrien.

Jordans konge vil bede leder træde tilbage under protester

Jordans kong Abdullah ventes at bede premierminister Hani Mulki træde tilbage fra posten.

Det vil ske i et forsøg på at lægge en dæmper på befolkningens vrede over den økonomiske politik i landet, der har udløst de største demonstrationer i adskillige år.

Demonstranterne kræver Mulki afsat, efter at han har vedtaget en række skattestigninger støttet af Den Internationale Valutafond (IMF).

Kilder oplyser ifølge nyhedsbureauet Reuters, at Hani Mulki er kaldt i audiens hos kong Abdullah mandag.

Den erhvervsvenlige Mulki blev udpeget som premierminister i maj 2016. Han fik til opgave at fremme erhvervsklimaet i et forsøg på at genoplive landets skrantende økonomi.

Hans økonomiske politik, der i vid udstrækning er dikteret af IMF, har dog skabt vrede i befolkningen.

Ikke mindst efter at Mulki indførte store momsstigninger tidligere på året.

Søndag indtog tusindvis af jordanere gaderne i hovedstaden Amman og i flere af de største provinsbyer i forlængelse af protester, der blev indledt sidste onsdag.

