400 rumænere tilset af læger efter politiske protester

Bukarest. Over 400 personer har haft brug for lægehjælp, efter at demonstrationer i Rumænien fredag udviklede sig voldeligt, og politiet benyttede tåregas mod demonstranterne.

Det oplyser myndighederne i landet.

Demonstrationerne var arrangeret af rumænere, der arbejder i udlandet. De er frustrerede over udbredt korruption, lave lønninger og beskylder den socialdemokratiske regering for at svække landets retsvæsen.

Titusindvis af demonstranter var på gaden i flere forskellige rumænske byer, herunder hovedstaden Bukarest.

Her forsøgte en gruppe personer at trænge igennem en sikkerhedsbarriere ind til en regeringsbygning. Andre kastede flasker og sten mod uropoliti.

Protesterne fortsatte til langt ud på aftenen og de tidlige timer lørdag, hvor politiet brugte en vandkanon og tåregas mod menneskemængderne.

Videoer på sociale medier viser, at betjente også slog ikke-voldelige demonstranter, selv om de holdt hænderne i vejret som tegn på, at de ikke var ude på ballade.

Landets politiske opposition kræver nu, at politiets håndtering af situationen bliver undersøgt.

Mange rumænere ser sig nødsaget til at flytte til udlandet for at arbejde, fordi der ikke er job at finde i hjemlandet. Ifølge Verdensbanken arbejder mellem tre og fem millioner rumænere i et andet land.

Rumænien er et af de mest korrupte lande i EU, og fra Bruxelles bliver der holdt særligt øje med landets retsvæsen.

/ritzau/Reuters