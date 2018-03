39 personer dræbt under flystyrt ved russisk militærlufthavn i Syrien

Ruslands efterforskningskomité siger ifølge Reuters, at den vurderer, at en kriminel handling kan ligge til grund for et militært flystyrt i Syrien, der tirsdag kostede 39 mennesker livet.

»En efterforskning af ulykken er iværksat ud fra denne mistanke,« hedder det.

Ruslands forsvarsministerium meddelte sent tirsdag, at antallet af omkomne ved ulykken, hvor et transportfly styrtede ned, er 39 - og ikke som tidligere oplyst 32.

Alle ombordværende var fra det russiske militær.

Rusland er en af de vigtigste allierede for Syriens præsident, Bashar al-Assad. Flystyrtet får antallet af dræbte russere i forbindelse med den russiske deltagelse i krigen i Syrien, til at stige drastisk.

Flyet - en Antonov An-26 - er et transportfly med to motorer. Det styrtede ned ved den russiske luftbase Hmeimim i Latakia-provinsen.

Flytypen blev designet sidst i 1960'erne i det daværende Sovjetunionen.

Præsident Vladimir Putin har kondoleret de pårørende til de omkomne, efter at han blev underrettet om flystyrtet af forsvarsminister Sergej Sjojgu, oplyser Kreml i en erklæring.

Det er det andet russiske militærfly, som er styrtet ned i Syrien i år. Et Su-25 kampfly blev i sidste måned skudt ned i provinsen Idlib.

Der er ikke blevet skudt mod flyet, som styrtede ned omkring klokken 13 dansk tid tirsdag. Flyet var i gang med indflyvningen til militærbasen, men styrtede omtrent 500 meter, før det nåede landingsbanen.

Basen ligger i det nordvestlige Syrien langt fra konfliktens front, men var under beskydning i december.

Den er Ruslands vigtigste base for militære operationer fra luften i Syrien.

Rusland har mistet ni militære fly, siden landet involverede sig i konflikten i Syrien for omtrent to et halvt år siden.

Der er sket flere ulykker på basen - blandt andet da et militærfly styrtede i oktober sidste år. Her omkom to besætningsmedlemmer.

/ritzau/Reuters