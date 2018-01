32 sømænd savnes efter skibskollision

SHANGHAI: De kinesiske og sydkoreanske myndigheder har de seneste to døgn ledt efter de 32 søfolk, der er savnet efter deres olietanker kolliderede med et andet skib ud for Kinas østkyst lørdag.

Kollisionen fandt sted cirka 160 sømil ud for Shanghai i et område, hvor der er tæt skibstrafik mellem Kina og Sydkorea. De kinesiske myndigheder har meddelt de statslige medier, at der er risiko for, at skibet eksploderer og synker.

Olietankeren, der er indregistreret i Panama, stødte sammen med en bulk carrier – på dansk tørlastskib – som er indregistreret i Hong Kong. Myndighederne kan fortælle, at alle 21 besætningsmedlemmer på sidstnævnte fartøj er blevet reddet, mens de 32 fra tankskibet fortsat savnes.

Der er tale om 30 iranske statsborgere og to fra Bangladesh. De 21 reddede var alle kinesere.

Et foto, som er offentliggjort af de statslige medier, viser en tyk røgsøjle stige op fra vandet over et skib på baggrund af en grånende himmel.

I sin omtale skriver det statslige nyhedsbureau Xinhua, at Kina har sendt otte redningsfartøjer ud i området, mens Shanghais brandvæsen har sendt eksperter i brandbekæmpelse. Sydkorea har bidraget med et fly og et skib fra kystvagten.

Værre end råolie

Olietankeren sejler for det førende olieselskab i Iran, og det var lastet med 136.000 tons såkaldt kondensat – en ultralet udgave af råolie.

Det svarer til rundt regnet én million tønder olie til en samlet pris på cirka 370 millioner kroner.

Hvis tankskibet for alvor slår læk, kan det blive katastrofalt for miljøet, for kondensat er potentielt værre for omgivelserne end råolie:

»Kondensat er mere tilbøjelig til at fordampe eller blandes op med havvandet,« siger olieeksperten John Driscoll til britiske BBC.

»Det kan også være farve- og lugtfrit, så det er langt sværere at finde, inddæmme og samle op.«