311 personer anholdt i Tyrkiet for kritik af landets offensiv i Syrien

Efter kritik af Tyrkiets militæroffensiv »Operation Olivengren«, er 311 personer nu blevet anholdt. Kritikken er foregået på sociale medier. Det skriver DR.

De nu anholdte kritikere er politikere, journalister og aktivister.

Ifølge Reuters har Tyrkiske myndigheder advaret om, at personer, der kritiserer eller modsætter sig offensiven vil blive retsforfulgt. Det er nu sket for mere end 300 personer.

»Operation Olivengren« er Tyrkiets militæroffensiv, hvis indsats hovedsagelig er rettet mod den syrisk-kurdiske milits YPG. Militsen betragtes som en del af det forbudte Kurdiske Arbejderparti (PKK), som i Tyrkiet og i EU betragtes som værende en terrorbevægelse.

Formålet med militæroffensiven er at presse de kurdiske tropper ud af grænseområdet mellem Syrien og Tyrkiet. Målet med dette er at oprette en 30-kilometers zone fra det nordvestlige Syrien til grænsen til Irak. Offensiven blev iværksat ved den nordvestlige syriske by Afrin for 10 dage siden.

Tyrkiske myndigheder betragter YPG som en terrororganisation, hvorfor de anholdte nu, ifølge DR, er blevet anklaget for at have spredt terrorpropaganda.

Ifølge Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, er byen Afrin blot den første af flere byer, der vil blive »ryddet«. Den næste i rækken er byen Manbij.

»Vi vil rydde Manbij for terrorister efter Afrin. Det burde ikke genere nogen,« sagde præsidenten tidligere.

Ifølge Reuters har han bebudet, at »Operation Olivengren« først er overstået, når sikkerhedszonen er færdigoprettet og alle 3,5 millioner syriske flygtninge er vendt tilbage til Syrien.