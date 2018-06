30.000 dyr konfiskeret i gigantisk aktion mod smuglere

Flere internationale organisationer oplyser onsdag, at over 30.000 dyr og 1,3 ton elfenben blev beslaglagt i sidste måned under en verdensomspændende politiaktion mod dyresmuglere.

Myndigheder fra i alt 92 lande var involveret i den flere måneder lange operation, som havde navnet »Thunderstorm«. Den førte til beslaglæggelser af 27.000 krybdyr, næsten 4000 fugle og 48 primater.

I alt blev omkring 1400 mistænkte gerningsmænd identificeret.

Organisationen Cites, som administrerer Konventionen om international handel med truede arter, oplyser, at der blev fundet 43 ton kød fra blandt andet fra bjørne, elefanter, zebraer, krokodiller og hvaler.

De canadiske myndigheder har også beslaglagt en container med 18 ton ål fra Asien.

Der blev også fundet otte ton skæl fra pangoliner (skældyr), som både bruges til føde og til traditionel medicin. Halvdelen af skællene blev fundet af vietnamesiske myndigheder på et skib fra Congo.

Blandt de mange personer, som har deltaget i smugleri af dyrene, var stewardesser og en jæger, som havde lagt fotos ud på sociale medier af sine illegale trofæer.

»I denne operation har de involverede lande i maj fokuseret på alle former for kriminalitet i forbindelse med truede arter, hvad enten det gjaldt dyr, planter eller træer,« siger Sheldon Jordan som er generaldirektør i Canadas Wildlife Enforcement.

Han siger, at kriminalitet af denne art er den fjerde mest indbringende på verdensplan. Det anslås, at der årligt er tale om en samlet værdi på 115 milliarder dollar (omkring 740 milliarder kroner).

Under politioperationen blev det afsløret, at dyresmuglere ofte benytter sig af de samme ruter og de samme metoder, som der anvendes ved hvidvaskning af penge, skatteunddragelse og korruption, oplyser generalsekretær i Interpol, Jürgen Stock.

»Operation Thunderstorm sender et klart signal til dyrelivskriminelle om, at verdens politimyndigheder er ved at indhente dem,« siger Stock videre.

Verdens toldorganisation, Verdensbanken og FN's kontor for narkotika og kriminalitet var blandt deltagerne i operatonen.

/ritzau/AP