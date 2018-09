30-årig kvinde fundet knivdræbt i Aarhus - eksmand anholdt

Löfven afviser krav om at gå af som statsminister

Trods tilbagegang for Socialdemokraterna ved søndagens svenske valg til Riksdagen fortsætter partiets leder, statsminister Stefan Löfven, indtil videre på posten.

Det siger han i en tale kort efter midnat til partiets valgfest i Stockholm, skriver nyhedsbureauet TT.

Men han udtrykker også skuffelse over opbakningen til sit parti, som ser ud til at lande på godt 28 procent. Det er næsten tre procentpoint færre end ved forrige valg i 2014.

- Jeg kommer til at fortsætte som statsminister. Vi ville gerne have set et bedre resultat, men trods det har vælgerne gjort os til det største parti.

- Der er ikke grundlag for, at jeg skulle gå af nu. Nu er det vigtigt at have is i maven og holde hovedet koldt. Jeg og min regering leder landet, fastslår han.

Dermed ignorerer han også et krav fra lederne af de partier, som udgør den borgerlige blok Alliansen.

- Der er kun en udgang på det her, og det er, at Löfven indgiver sin afskedsansøgning, siger Jan Björklund, partileder for Liberalerna, ifølge svenske medier.

Det endelige valgresultat ventes at være klar natten til mandag, men de to store blokke i svensk politik ligger med stort set alle stemmer næsten lige.

Den rødgrønne blok bestående af tre partier med Socialdemokraterna som det største står til at få 144 mandater, mens den borgerlige blok, Alliansen, omfattende fire parter, samlet får 143 mandater ifølge SVT.

Valgets store vinder Sverigedemokraterna sikrer sig 62 mandater.

- En ting er sikkert. Ingen af siderne får majoritet på egen hånd. Vi får behov for løsninger på tværs af blokkene. Uanset udfaldet af valget, så førte den her aften til blokpolitikkens begravelse, siger Stefan Löfven.

- Det mest ansvarsfulde nu er ikke at spekulere. At forskellige partier låser sig fast i positioner. Der er endnu to uger til Riksdagens åbning, konstaterer han.

/ritzau/

Syv er såret under knivangreb i Paris

Syv er såret, herunder fire alvorligt, efter et knivangreb i den franske hovedstad Paris natten til mandag. Foreløbigt er der intet, der tyder på terror, oplyser myndighederne.

Syv er blevet såret, heriblandt to britiske turister, under et knivangreb i Paris sent søndag aften. Det oplyser politikilder ifølge nyhedsbureauet AFP.

Fransk politi har anholdt en mand efter angrebet, der fandt sted i centrum af den franske hovedstad.

Foreløbig er der ingen tegn på, at motivet bag angrebet er terrorisme. Det oplyser retskilder ifølge Reuters.

- Der er på nuværende tidspunkt ikke noget, der tyder på, at der ligger terrorisme bag disse angreb, siger en kilde med kendskab til efterforskningen. Han tilføjer, at den anholdte formodes at være af afghansk statsborger.

Fire af de sårede er i kritisk tilstand, oplyser fransk politi ifølge AFP.

Angrebet udspillede sig lidt efter klokken 23 i den nordøstlige del af det centrale Paris.

En sikkerhedsvagt ved en biograf oplyser, at han så en mand, der allerede havde angrebet en gruppe mennesker, blive jagtet af to mænd, der forsøgte at stoppe ham.

- Han havde et jernrør i sin hånd, som han kastede mod mændene, der var efter ham, og så tog han en kniv frem, siger sikkerhedsvagten til AFP.

Et andet øjenvidne - 28-årige Youssef Najah - siger, at han gik langs Canal de L'Ourcq, da han så en mand komme løbende med en 25-30 centimeter lang kniv.

- Der var omkring 20 mennesker efter ham. De begyndte at kaste petanque-kugler efter ham, siger Najah ifølge AFP.

- Omkring fire af kuglerne ramte ham i hovedet, men de kunne ikke stoppe ham, tilføjer han.

Ifølge samme vidne forsøgte gerningsmanden at gemme sig i en gyde "bag to britiske turister".

- Vi sagde, 'pas på, han har en kniv', men de reagerede ikke, siger vidnet. Manden angreb derefter de to briter, tilføjer han.

Episoden er den seneste af en række knivangreb i den franske hovedstad. Den militante bevægelse Islamisk Stat hævdede i august at stå bag et knivangreb, der kostede to kvinder livet, lidt uden for Paris.

/ritzau/

30-årig kvinde fundet knivdræbt i Aarhus - eksmand anholdt

En 30-årig kvinde blev søndag erklæret død, efter at hun blev fundet livløs som følge af flere knivstik i en lejlighed i Aarhus.

Østjyllands Politi modtog søndag klokken 17.58 en anmeldelse om et muligt knivstikkeri i en lejlighed på Vilhelm Bergsøes Vej i Aarhus V.

Flere patruljer blev sendt til stedet, hvor de fandt den 30-årige kvinde.

Hun blev kort efter erklæret død. De pårørende er underrettet.

Politiet har anholdt en 35-årig mand, der formodes at stå bag knivdrabet. Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Der er tale om den 30-årige kvindes eksmand, som nu er sigtet for manddrab.

Han forventes at blive fremstillet i grundlovsforhør i løbet af mandag.

Her vil anklagemyndigheden sandsynligvis anmode om lukkede døre.

Af hensyn til den fortsatte efterforskning og de pårørende ønsker Østjyllands Politi mandag morgen ikke at kommentere sagen yderligere.

/ritzau/

Landsstyreformand vil undgå nyvalg i grønlandsk regeringskrise

Selv om det politiske flertal i den grønlandske regeringskoalition er smuldret med et pludseligt exit fra Partii Naleraqs søndag, så vil landsstyreformand Kim Kielsen gøre alt for at undgå, at grønlænderne skal til stemmeurnerne igen.

Det siger Kim Kielsen, der også er formand for partiet Siumut, til mediet Sermitsiaq AG.

- Samfundet har ikke brug for et valg nu. Det er heller ikke mit mål, siger Kim Kielsen.

- Jeg tror og håber på, at vi kan få enderne til at nå sammen i samarbejde med andre partier i Inatsisartut (Inatsisartut, red.), tilføjer han til mediet.

Samtidig understreger Kim Kielsen, at et møde mandag med den danske statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) om dansk medfinansiering af et stort lufthavnsprojekt i Grønland afholdes som planlagt.

- Jeg fik et mandat ved valget af befolkningen til at lave en koalition. Jeg fortryder ingenting. Nu er det lykkes at få en aftale i stand med den danske regering om lufthavnene.

- Og vi vil selvfølgelig følge spillereglerne og inddrage Inatsisartut i den videre proces, siger Kim Kielsen.

Netop lufthavnsprojekt er den overvejende årsag til, at Partii Naleraq har sagt farvel til koalitionen.

Partierne Siumut, Atassut, Nunatta Qitornai og Partii Naleraq har tilsammen 16 mandater ud af 31 mulige. Heraf har Partii Naleraq, som søndag har trukket sig fra regeringen, tre mandater.

Dermed skal landsstyreformanden finde et nyt flertal eller danne en mindretalsregering med støttepartier. Alternativt skal der udskrives valg igen.

Kim Kielsen oplyser, at de to andre partier i koalitionen vil fortsætte samarbejdet.

Samtidig erfarer Sermitsiaq AG, at der er drøftelser mellem Siumut og de to store oppositionspartier, IA og Demokraterne.

En del af striden handler om dansk medfinansiering af et meget stort grønlandsk lufthavnsprojekt. Det har vakt modstand i Partii Naleraq.

/ritzau/