28 palæstinensere dræbt og 1700 såret under voldsomme demonstrationer før åbning af USA's ambassade

Hospitalskilder i Gaza siger, at mindst 28 palæstinensere er blevet dræbt, og at omkring 1700 er blevet såret af det israelske militær under sammenstød ved grænsen mellem Israel og Gaza forud for indvielsen af USA's nye ambassade i Jerusalem. Demonstrationer og voldelige sammenstød ventes at eskalere i løbet af dagen, som er 70-årdagen for Israels oprettelse.

I moskéerne i Gaza opfordres palæstinensere via kraftige højttalere til at deltage i den såkaldte "Store March Tilbage".

Med protesterne kræver palæstinenserne, at folk, som blev fordrevet fra deres hjem ved Israels oprettelse i 1948, kan vende tilbage. Det kaldes "haq al-awda", som betyder "retten til at vende tilbage".

Op mod 100 palæstinensere er blevet dræbt af israelske soldater, siden demonstrationer begyndte den 30. marts. Det israelske militær er blevet beskyldt for overdreven magtanvendelse mod demonstranterne.

En palæstinensisk samarit evakueres efter at have inhaleret tåregas nær Ramallah på Vestbredden.

Israel siger, at det kun åbner ild, når det er nødvendigt for stoppe infiltrationer, angreb og skade på grænsehegnene. Israelerne beskylder Hamas, som styrer Gazastriben, for at planlægge blodige angreb på Israel i ly af protesterne.

Både EU og FN har anmodet om en uafhængig undersøgelse af begivenhederne i området.

Tirsdag mindes palæstinenserne "nakba", som er fordrivelsen af hundredtusindvis af palæstinensere i forbindelse med etableringen af staten Israel. Her vil titusindvis af palæstinensere demonstrere langs grænsen til Israel.

En palæstinensisk demonstrant bruger en slynge til at kaste sten efter israelske IDF-soldater i nærheden af grænsen til Gazastriben.

I en tale fredag sagde Hamas-leder Ismail Haniya, at palæstinenserne ville "forvandle den palæstinensiske katastrofe" til en israelsk katastrofe.

Indvielsen af ambassaden indledes klokken 16.00 lokal tid (klokken 15.00 dansk tid).

Flytningen af ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem bryder med årtiers diplomati i regionen. Den har udløst udbredte demonstrationer blandt palæstinensere, der ser Jerusalem som hovedstad for en fremtidig palæstinensisk stat.

Den islamistiske bevægelse Hamas har kontrolleret Gazastriben siden 2007.

/ritzau/Reuters