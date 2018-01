28-årig tilstår bombeangreb mod Borussia Dortmund

En 28-årig mand, der er anklaget i sagen om et bombeangreb mod fodboldklubben Borussia Dortmunds spillerbus i april, erkender sig skyldig i angrebet. Men han bestrider i retten, at han havde til hensigt at dræbe.

»Jeg angrer dybt, hvad jeg har gjort,« siger den 28-årige Sergej W. ved et retsmøde mandag i Dortmund.

Ved retssagen, der blev indledt i sidste måned, er den 28-årige tiltalt for 28 drabsforsøg og to tilfælde af legemsbeskadigelse samt for udløsning af eksplosion.

Den 28-årige tilstår, at han anbragte tre sprængladninger i en hæk for efterfølgende at ville købe billige aktier, fordi angrebet skulle skabe usikkerhed omkring klubben.

Den tiltalte sagde i retten mandag. at han havde forberedt de tre eksplosioner på en sådan måde, at "der ikke kunne forventes skader på mennesker."

Den tiltalte, der er tysk-russer, blev anholdt 10 dage efter angrebet.

Anklagemyndigheden mener, at den tiltalte handlede alene ved bombeangrebet mod den tyske spillerbus 11. april. En spiller og en politibetjent blev såret.

Spillerne var på vej til stadion for at spille en Champions League-kamp mod Monaco, da angrebet skete.

Ifølge anklagemyndigheden havde den tiltalte taget et stort lån før angrebet for derefter at købe aktieoptioner for hundredtusinder af kroner i den tyske fodboldklub.

Det var tiltaltes forventning, at angrebet ville føre til et brat kursfald, som han ville kunne tjene store penge på.

Kursen på fodboldklubbens aktie faldt kortvarigt dagen efter angrebet.

/ritzau/dpa