22-årigt golf-stortalent myrdet på golfbane i USA. Mistænkt kom fra hjemløselejr i skoven

Der var mærker fra knivstik på overkrop, ansigt og hals.

Golftalentet Celia Barquin Arozamena havde fået en hård medfart frem til sin død mandag, hvor hun blev fundet på en golfbane i den amerikanske by Ames.

B.T. beskrev tirsdag det tragiske mord på den kun 22-årige golfspiller - nu er der kommet nye oplysninger frem i forbindelse med politiets efterforskning af sagen.

Alarmopkaldet kom mandag kl. 10.24 om mandag formiddag, efter at en golftaske blev fundet ved hul ni på Coldwater Golf-banen. Cirka en halv time senere blev der fundet et lig i en vandgrav nær samme hul.

Celia Barquin Arozamena bliver mindet i den spanske by, Puente San Miguel, hvor hun oprindeligt kom fra.

Det viste sig hurtigt at være Celia Barquin Arozamena.

Der er også detaljerede oplysninger om den formodede gerningsmand, en 22-årig mand, der blev anholdt samme dag.

Han blev fundet i en nærliggende skovområde, hvor han åbenbart havde boet i et telt i en slags lejr for hjemløse.

»Her havde en anden person informeret politiet om en mand, der havde udtrykt lyst til at 'voldtage og myrde kvinder',« lyder det Geoff Huff fra Ames' politi.

Celia Barquin Arozamena var en talentfuld golfspiller, der i sommer vandt en stor turnering for amatører i Slovakiet.

Andre vidner havde fortalt, at den pågældende mand tidligere på dagen havde set 'forpjusket ud' og var dækket af 'blod, sand og vand'.

Da politiet nogle timer senere fandt og anholdt den 22-årige mand i skoven kunne de konstatere, at han ikke bare var en gammel kending.

»Han havde friske kradsemærker i ansigtet, og han havde et friskt knivsår på venstre hånd. Ved en gennemsøgning af området blev der fundet en sort rygsæk, hvori der var to på shorts, der viste sig at teste positive for blodpletter. Der blev også fundet en kniv,« lyder det Geoff Huff, Ames' politi.

Den 22-årige mand er nu tiltalt for mord.

Heartbroken over what happened to #CeliaBarquinArozamena I had the pleasure of meeting her and I know she was a special person. Sending my thoughts and prayers to her family and loved ones in this difficult time — Sergio Garcia (@TheSergioGarcia) September 18, 2018

Celia Barquin Arozamena vil blive mindet på Iowa State-universitet på søndag, når det skolens football-hold skal spille kamp.

Hendes bror, Andres Barquin, har udtalt sig fra hjembyen i Spanien:

»Vi er alle samlet og prøver at få styr på følelserne. Det kommer vi til at gøre i de kommende dage med hjælp fra resten af familien,« har han sagt til en spansk tv-station.

Imens er kondolencerne strømmet ind fra golfverdenen. Blandt andet fra den spanske verdensstjerne Sergio Garcia.

»Mit hjerte er knust over, hvad der er sket med Celia Barquin Arozamena, jeg havde fornøjelsen af at møde hende, og jeg ved, at hun var en speciel person. Min tanker og bønner går til hendes familie i denne svære tid,« skriver han på Twitter.

