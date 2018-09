20 eks-agenter fængslet for drab og bortførelser i Chile

Santiago. 20 tidligere hemmelige agenter fra Chile er fredag blevet idømt op til 17 års fængsel for drab og bortførelser af 12 personer under Augusto Pinochets styre fra 1973 til 1990.

De fleste af ofrene var venstreorienterede militante eller aktivister, som blev bortført i Argentina, Paraguay og Bolivia. Derfra blev de ført videre til Chile, hvor de blev tortureret og dræbt.

To af de tidligere agenter blev idømt 17 års fængsel, mens fem andre fik 15 års fængsel. De øvrige 13 blev idømt mellem 100 dage og ti års fængsel.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Bortførelserne skete i forbindelse med den såkaldte Operation Condor.

Ifølge officielle tal blev 3200 mennesker dræbt og 38.000 tortureret i løbet af Pinochets 17 år lange militærregime, skriver nyhedsbureauet AFP.

Hærgeneralen Augusto Pinochet kom til magten i Chile ved et blodigt militærkup mod den daværende socialistiske præsident Salvador Allende i 1973.

Han regerede indtil 1990, hvor han efter massivt pres fra befolkningen overgav magten til den demokratisk valgte Patricio Aylwin.

Pinochet døde som 91-årig i 2006 uden nogensinde at blive stillet for retten for brud på menneskerettighederne under sit regime.

