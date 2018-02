17-årig svensker blandt dødsofre ved massakre i Florida

Stockholm. En 17-årig svensk statsborger er blandt de 17 dødsofre ved en skolemassakre i Florida, skriver Aftonbladet.

13 personer blev såret ved skyderiet - to af dem alvorligt.

Den 17-årige, hvis 15-årige bror blev lettere såret ved skyderiet, havde fået et stipendium for at svømme for et universitet. Det var hans drøm at komme til at repræsentere Sverige ved OL, fortæller drengenes mor.

Den dræbte drengs mor flyttede til USA for 25 år siden, men har besøgt Sverige hvert andet år siden.

Den 19-årige Nikolas Cruz dræbte 17 elever og ansatte ved gymnasieskolen Parkland i Florida.

En af de yngste, som blev dræbt, var den 14-årige Gina Montalto.

Oftest ender skoleskyderier med, at gerningsmanden begår selvmord. Men Cruz blev anholdt onsdag, omkring en time efter at den sidste kugle på skolen blev affyret.

Læs også En prins Henrik-hykler taler ud

Den 19-årige mand er forhenværende elev på skolen, hvor han ofte havde problemer. Han blev bortvist af disciplinære årsager, oplyser hans tidligere klassekammerater.

Florida-senator Bill Galvano, som har besøgt skolen, siger, at den 19-årige forsøgte at skyde mod flygtende elever gennem skolens vinduer, men kuglerne gik ikke gennem glasset.

Præsident Donald Trump meddelte torsdag, at han vil tage til Parkland en af de næste dage for at møde ofrenes familier og lokale embedsmænd.

/ritzau/