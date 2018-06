16 hoteller og restauranter evakueret efter bombetrusler i russisk VM-by

Russisk politi evakuerer 16 steder efter bombetrusler i VM-by

Russisk politi modtog tirsdag aften flere bombetrusler mod hoteller og restauranter i byen Rostov, der er en af værtsbyerne ved den igangværende VM-slutrunde i fodbold.

Det oplyser pressetjenesten i regionen i en meddelelse natten til onsdag.

- Politiet har gennemgået alle de nødvendige tjek, og ingen farlige genstande er blevet fundet, står der i meddelelsen.

- Alle lokationer opererer i øjeblikket normalt, tilføjes det.

Tidligere på aftenen kunne det russiske politi oplyse, at 16 hoteller og restauranter var blevet evakueret. De første meldinger gik på, at der var tale om en øvelse.

Blandt de evakuerede hoteller var Topos Congress-Hotel, der er en af Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) officielle hoteller under slutrunden.

Politiet havde tidligere på aftenen oplyst, at der var mistanke om en bombetrussel mod hotellet.

Ifølge hotellets personale blev alle gæster og ansatte evakueret, og adskillige politipatruljer og ambulancer blev tilkaldt.

Ingen af de deltagende hold er dog tjekket ind på hotellet.

Rusland er ifølge nyhedsbureauet Reuters opsat på at bruge slutrunden til at demonstrere landets stabilitet og styrke.

Myndighederne har lovet at arrangere en slutrunde, der er sikker for både de deltagende hold og de mange tusinde fodboldfans, der besøger værtsbyerne.

Den sydlige by Rostov har indtil videre været vært for fire VM-kampe, inklusive tirsdagens kamp mellem Kroatien og Island hvor førstnævnte vandt 2-1.

Den næste kamp i byen vil blive spillet 2. juli.

/ritzau/Reuters

Malaysisk eksleder gemte smykker og tasker til milliardbeløb

Malaysisk politi viser billeder frem af nogle af de ejendele, der er blevet beslaglagt -blandt andet 12.000 smykkegenstande, der er fundet på seks forskellige ejendomme. Foto: Afp Photo/Mohd Rasfan.

Smykker, penge og andre værdigenstande, der i maj blev konfiskeret i den tidligere malaysiske premierminister Najib Razaks ejendomme, havde en værdi på op mod 273 millioner dollar, godt 1,7 milliarder kroner.

Det gør det til den største beslaglæggelse nogensinde i Malaysia. Det oplyser malaysisk politi ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Chefen for politiet oplyser, at 12.000 smykkegenstande blev beslaglagt på seks forskellige ejendomme.

Alene smykkerne udgør en værdi på mindst 700 millioner kroner.

Ifølge det malaysiske politi blev 567 håndtasker også konfiskeret fra ejendommene. Værdien af taskerne af mærket Hermes har en værdi på omkring 80 millioner kroner.

- Den totale værdi af genstandene ligger mellem 910 millioner og 1,1 milliarder ringgit (1,4-1,7 milliarder kroner), siger Amar Singh, chef for afdelingen for økonomisk kriminalitet i Malaysia.

/ritzau/

Militæret i Mali beskyldes for at henrette tilfældige civile

Militæret i Mali henrettede i maj 12 personer som hævn for drab på en soldat. Det konkluderer FN's mission i Mali, Minusma, efter at have efterforsket hændelsen.

Ifølge FN skød soldaterne den 19. maj "uden videre" tilfældige civile på et kvægmarked. Forinden havde ukendte gerningsmænd dræbt en soldat fra den maliske hær.

Minusma har videregivet en undersøgende rapport til regeringen i Mali, der endnu ikke har kommenteret drabene.

Desuden opfordrer Minusma militæret til at handle i overensstemmelse med internationale menneskerettigheder. Organisationen siger, at den er bekymret for befolkningens sikkerhed i regionen.

Spændinger mellem rivaliserende etniske grupper er almindelige i det vestafrikanske land. Blandt andet har den militante gruppe Islamisk Stat udført angreb i landet og rekrutteret civile landsbyboere.

Så sent som i weekenden blev op mod 50 mennesker dræbt i et angreb på en landsby i Mali. Det var soldater, der fandt de dræbte i landsbyen, der ligger nær byen Djenné i den sydlige del af landet.

Embedsmænd fra landets regering oplyste søndag, at 16 mennesker var blevet dræbt, mens organisationen Tabital Pulaaku, der repræsenterer fulani-folket, berettede, at næsten 50 mennesker var blevet dræbt.

Ifølge Tabital Pulaaka varierer dødstallet, fordi mange af de dræbte allerede var blevet begravet, da soldaterne nåede frem til landsbyen.

Der er endnu ingen, der har taget ansvar for angrebet, men Tabital Pulaaku mener, at traditionelle donso-jægere stod bag.

Den voksende usikkerhed er en stor bekymring forud for valget den 29. juli, hvor præsident Ibrahim Boubacar Keita genopstiller.

/ritzau/AP

Storbritannien undervurderer brexit-regning med milliarder

Det bliver langt dyrere for Storbritannien at forlade EU end hidtil estimeret.

Ifølge et udvalg i det britiske parlament, der har til opgave at holde øje med de offentlige budgetter, har den britiske regering regnet mindst ti milliarder pund forkert. Det svarer til 84,5 milliarder kroner.

- De præcise omkostninger for brexit har enorm offentlig interesse. Parlamentet må derfor sørge for at videregive klar og utvetydig information, siger formand for udvalget Meg Hillier og tilføjer:

- Regeringens snævre estimat for den såkaldte "skilsmisseregning" stemmer ikke overens med vores udregninger. Den (regeringens regning red.) udelader forventede omkostninger i forbindelse med udmeldelsen af EU for mindst ti milliarder pund og fortsætter med at være genstand for mange usikkerheder.

Storbritannien og EU's brexitforhandlere blev i december sidste år enige om, at Storbritannien skal betale en "skilsmisseregning" på mellem 35 og 39 milliarder pund, svarende til 295-330 milliarder kroner, over de næste årtier.

Regningen for briternes skilsmisse med EU var en af tre knaster i den første delaftale om brexit. Ikke mindst fordi Storbritanniens premierminister, Theresa May, mente, at landet slet ikke skulle betale for at forlade unionen.

En talsmand for premierministeren har dog efterfølgende kaldt regningen for "en fair betaling for vores forpligtelser".

De to andre knaster i forhandlingerne handlede om borgernes rettigheder og grænsen mellem Irland og det britiske Nordirland.

Storbritannien udtræder efter planen af EU 29. marts 2019.

De nærmere detaljer er endnu ikke på plads. Men parterne er enige om, at briterne fortsat skal bidrage til EU's budgetter til og med 2020.

/ritzau/Reuters

Historisk topmøde åbner døren for fred på Afrikas Horn

Eritreas delegation med udenrigsminister Osman Saleh (til højre) i spidsen besøgte tirsdag Etiopien, hvor premierminister Abiy Ahmed tog imod i Addis Ababa. Foto: Afp Photo/Yonas Tadesse.

Eritrea og Etiopien tog tirsdag et vigtigt og historisk skridt mod fred og fordragelighed mellem de to nabolande, der har været i konflikt i flere årtier.

Det skete, da Eritreas udenrigsminister, Osman Saleh, besøgte Etiopiens premierminister, Abiy Ahmed, i Addis Ababa.

Parterne udvekslede smil og håndtryk, da den etiopiske premierminister havde rullet den røde løber ud ved en middag i hovedstaden, skriver AFP.

Her talte Abiy Ahmed blandt andet om, hvordan et bedre forhold mellem de to lande ville have økonomiske fordele for begge parter.

- Det er en glædens dag, fordi to identiske folk og to generationer har været splittet i den periode. Men gennem hårdt arbejde har vi åbnet døren til fred, siger Osman Saleh ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Delegationen fra Eritrea blev budt velkommen af fremtrædende kultur- og sportsfolk til lyden af hornmusik i Addis Ababas lufthavn.

De to nationer udkæmpede for 20 år siden en bitter grænsekrig. Siden er forsoningen udeblevet.

Mødet i Addis Ababa fandt sted, blot tre dage efter at en sprængladning blev detoneret under et vælgermøde, hvor Abiy Ahmed deltog.

Angrebet var ifølge analytikere et udtryk for udbredt utilfredshed med en række af Abiy Ahmeds reformer.

Abiy Ahmed annoncerede tidligere på måneden, at Etiopien vil trække sig fra flere omstridte områder, heriblandt Badme, som både Etiopien og Eritrea hidtil har gjort krav på.

På tirsdagens møde gentog premierministerens sit løfte.

- Landområder vil blive byttet mellem de to lande, men det er ligegyldigt. Der vil ikke være en grænse mellem os, da vores forhold vil blive styrket, siger Abiy Ahmed ifølge Reuters.

Omkring 80.000 mennesker har mistet livet i grænsekrigen mellem de to lande. Militær har hidtil bevogtet områderne på begge på sider af grænsen.

/ritzau/

Egyptens landstræner træder tilbage efter VM-fiasko

Héctor Cúper forlader jobbet som træner for Egyptens fodboldlandshold, som tabte samtlige sine tre gruppekampe ved VM i Rusland. Det rapporterer BBC.

Egypten, der deltog i sin første VM-slutrunde i næsten tre årtier, sluttede sidst i gruppe A efter nederlag til først Uruguay, dernæst Rusland og afslutningsvis Saudi-Arabien.

Den 62-årige Cúper, der har været landstræner for Egypten siden 2015, stod uden kontrakt efter VM, men han havde op til turneringen været i forhandlinger med det egyptiske fodboldforbund (EFA) om en mulig forlængelse.

Efter nederlaget til Saudi-Arabien sagde han forud for et nyt møde med forbundet, at han ville "se, hvad der skete".

EFA oplyser, at "vi havde et møde efter hjemkomsten fra Rusland, og hele bestyrelsen besluttede at sige tak til Cúper og hans tekniske stab".

- Vi værdsætter trænerens indsats. Fra at nå frem til Africa Cup of Nations efter tre års fravær og til at tage Egypten til VM efter 28 års fravær, skriver EFA i en meddelelse.

Héctor Cúper, der kommer fra Argentina, førte i 2017 Egypten frem til finalen om det afrikanske mesterskab, hvor holdet dog tabte til Cameroun.

Egyptens optakt til VM var præget af uvished om, hvorvidt holdets store stjerne, Liverpool-fløjen Mohamed Salah, ville være i stand til at stille op, efter at han i Champions League-finalen i slutningen af maj fik en skulderskade.

Salah sad over i den første gruppekamp mod Uruguay, men vendte tilbage til holdet mod Rusland, hvor han scorede fra straffesparkspletten. Mod Saudi-Arabien stod Salah også for Egyptens mål.

/ritzau/