15-årig sender et råb om hjælp fra frontlinjen i den syriske borgerkrig: »Jeres tavshed dræber os«

Drønene fra bombefly og artillerinedslag flænser luften over Ghouta i Syrien, mens Mohammed Najem holder sit kamera ud i udstrakt arm.

»Vi ved, at I er blevet trætte af vores blodige billeder. Vi ved, at I har set i videoer, hvordan de slår os ihjel. Vi vil fortsætte med at appellere til jeres skyldfølelse. Jeres tavshed dræber os. Bashar al-Assad, Putin og Khamenei har slået vores barndom ihjel. Red os, før det er for sent«, siger Muhammed Najem.

Med sine videoreportager er den blot 15-årige Mohammed Najem blevet det unge ansigt på Assad-regimets massakre på sin egen befolkning.

Bevæbnet med et videokamera bevæger Mohammed Najem sig gennem sønderbombede ruiner for at fortælle om livet for den stadig mere desperate civilbefolkning i den østlige del af Damaskus-forstaden Ghouta.

I Ghouta har oprørsstyrker siden borgerkrigens begyndelse forskanset sig blandt civile syrere. I de seneste par måneder har Assad-regimet intensiveret bombardementet. Både russiske og syriske bombefly hælder regelmæssigt deres dødelige last ud over byen.

I midten af februar mistede 225 mennesker livet på mindre end en uge, herunder 58 børn, under luftangreb foretaget af russiske og syriske bombefly, oplyser Syrian Observatory for Human Rights.

Gennem flere måneder har Mohammed Najem uploadet korte videoreportager fra Ghouta på de sociale medier i håbet om at gøre det internationale samfund opmærksom på lidelserne i Damaskus-forstaden.

»I går legede vi sammen i beskyttelsesrummet. I dag blev min ven og hans familie dræbt af et kampfly. Han og hans familie kunne ikke blive under ruinerne af et fireetagers hus i nærheden af mit eget hjem. Det skete for blot få timer siden,« fortæller Mohammed Najem i et opslag på Twitter 8. februar.

Yesterday we were playing together in the underground shelter. Today my friend and his family were killed by a fighter plane that put his life to death. He and his family were unable to stay under the rubble of the four-storey building near my house a few hours ago.

»Folkemord«

Situationen i Ghouta har udviklet sig til en humanitær katastrofe for de næsten 400.000 mennesker, der er indespærret i den belejrede forstad. De mangler mad, vand og medicin. I slutningen af 2017 vurderede FN, at 12 pct. af børnene under fem år i Ghouta lider af underernæring.

»Den humanitære og medicinske situation i Ghouta er svær at beskrive med ord. Det, der foregår lige nu, er et folkemord,« forklarer Muhammed Najem i en video.

For Muhammed Najem er krigen for længst blevet dagligdag. Med stædighed dokumenterer han, hvordan han selv og hans jævnaldrende forsøger at fortsætte livet trods regelmæssige luftangreb. Men det er svært.

»Her er nogle billeder fra min skole. Jeg hørte i dag, at den var blevet ødelagt af krigsfly. Mange skoler er blevet totalt ødelagt i Ghouta, og nu har børnene i Ghouta af uvisse årsager ingen uddannelse. Hvorfor har Assad ødelagt vores skole,« spørger Mohammed Najem på twitter.

These are some of the pic of my school that I was learning that were destroyed by warplanes. There are also many schools that were totally destroyed in the Ghouta and now the children of al-Ghouta without education for an unknown reason. why the Assad destroyed our school 's .

Endnu har han ikke opgivet at råbe omverdenen op.

»Folk bør vide, hvad der sker i Syrien,« siger han i en video, der kan ses på CNN’s hjemmeside.