140 raketter blev sendt mod Øst-Ghouta tidligt lørdag

Syriske styrker har siden fredag aften affyret mindst 140 raketter mod det oprørskontrollerede Øst-Ghouta nær Damaskus, oplyser overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (Sohr).

Raketterne blev affyret af syriske regeringssoldater, efter at FN's Sikkerhedsråd fredag aften besluttede at udsætte en afstemning om en resolution om en våbenhvile.

Overvågningsgruppen, som har hovedkvarter i Storbritannien, har under krigen i Syrien løbende indhentet informationer om dræbte og sårede gennem en række forskellige netværk i regionen.

»Under nattens angreb blev mindst tre civile dræbt og 12 såret.«

Siden søndag er 474 civile blevet dræbt i Øst-Ghouta, siger Sohr, der overvåger situationen fra London via et netværk af lokale kilder og aktivister i Syrien.

FN's Sikkerhedsråd skulle torsdag stemme om et svensk-kuwaitisk resolutionsforslag om 30 dages våbenhvile i Syrien.

Afstemningen blev i første omgang udsat til fredag. Fredag blev den igen udsat adskillige gange. Senest er den nu blevet fastsat til lørdag aften klokken 18.00 dansk tid.

Det er modstand fra Rusland, der ligger til grund for udsættelserne. Den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, sagde fredag, at russerne kan støtte en resolution om våbenhvile, men det er på betingelse af, at den indeholder garantier for, at oprørere også vil overholde den.

En våbenhvile skal bane vej for, at der kan sendes humanitær hjælp ind til civilbefolkningen. Den skal også gøre det muligt at hente sårede ud.

I udkastet til resolutionen er der lagt op til 30 dages våbenhvile.

Den russiske udenrigsminister siger, at der ingen sikkerhed er for, at de militante grupper i området "vil holde op med at bombe beboelseskvarterer i Damaskus".

Den syriske hær har kastet flyveblade ned over den oprørskontrollerede Ghouta-region nær hovedstaden. Flyvebladene opfordrer indbyggerne til at flygte for deres egen sikkerheds skyld.

Flyvebladene blev kastet ned fra helikoptere over det østlige Ghouta torsdag. Beboere fortæller, at de er omringet af den syriske hær fra alle sider.

Hæren bebrejder oprørerne for, at tusindvis af kvinder og børn er døde.

/ritzau/AFP