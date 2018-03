14 EU-lande udviser russiske diplomater efter giftangreb

Tyskland, Frankrig og Polen førte mandag an i en EU-koordineret udvisning af russiske diplomater efter et nervegiftangreb på den tidligere russiske dobbeltagent Sergej Skripal i England.

Det tyske udenrigsministerium siger, at det udviser fire diplomater.

Frankrig udviser fire russiske diplomater som følge af angrebet i Salisbury.

»Polen vil udvise fire russiske diplomater som følge af nervegiftangrebet i England«, siger den polske udenrigsminister, Jacek Czaputowicz.

Han siger, at de fire diplomater skal være ude af landet senest 3. april.

Tjekkiet udviser tre russiske diplomater. Det samme gælder Litauen. Italien og Holland udviser hver to diplomater.

Sverige, Finland, Kroatien og Rumænien udviser hver en diplomat. Estland udviser den russiske forsvarsattaché.

I alt 14 lande udviser "flere end 30" russiske diplomater i mandagens koordinerede reaktion, siger EU's præsident, Donald Tusk.

Han siger, at det ikke kan udelukkes, at der kommer flere udvisninger i de kommende dage og uger.

Albanien slutter også op bag de europæiske og nordamerikanske lande og udviser to russiske diplomater, siger en embedsmand til Reuters.

EU's ledere besluttede på et topmøde i Bruxelles i fredags at kalde EU's ambassadør i Moskva hjem til konsultationer i en måned.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, har på et fælles pressemøde med forbundskansler Angela Merkel kaldt nervegiftangrebet "en alvorlig udfordring for vores sikkerhed og europæisk suverænitet".

Ukraine udviser 13 russiske diplomater som led i EU-landenes og USA's aktion.

»Som reaktion på et kynisk kemisk angreb i Salisbury vil Ukraine i solidaritet med vore britiske partnere og transatlantiske allierede og i koordinering med EU-landene udvise 13 russiske diplomater af de få, som er tilbage.«

Det skriver den ukrainske præsident, Petro Porosjenko, på sin facebookprofil ifølge Reuters.

USA udviser 60 russiske diplomater og lukker det russiske konsulat i Seattle. Canada udviser fire russiske diplomater.

Ruslands udenrigsministerium siger, at udvisningerne er et "meget uvenligt skridt", og at Rusland vil reagere med et tilsvarende antal udvisninger.

»Vi vil arbejde på det i de kommende dage og vil besvare alle landene efter tur,« siger Udenrigsministeriet i Rusland ifølge nyhedsbureauet Ria.

FAKTA: Disse lande udviser russiske diplomater En lang række lande, heriblandt 14 EU-lande, har nu reageret på giftangreb og udvist russiske diplomater. Ifølge EU's præsident, Donald Tusk, har 14 EU-lande ud over Storbritannien nu udvist russiske diplomater. Dertil kommer også Ukraine, Canada og USA. Altså i alt 18 lande har udvist russiske diplomater. Det sker som reaktion på, at en tidligere russisk dobbeltagent og hans datter blev angrebet med nervegift i Salisbury, England, 4. marts. Både USA og Canada har ligeledes mandag annonceret diplomatiske sanktioner mod Rusland. Rusland står ifølge Storbritannien bag angrebet på Sergej Skripal og hans datter. Ifølge britiske efterforskere er de blevet forgiftet med nervemidlet novichok, som oprindeligt er udviklet af Sovjetunionen. Her er et overblik over de lande, der foreløbig har meldt deres sanktioner mod Rusland ud: * Storbritannien: 23 russiske diplomater er blevet udvist for at have arbejdet som spioner under diplomatisk dække. Alle topmøder med Rusland er aflyst, ligesom britiske ministre og kongelige ikke vil deltage ved fodbold-VM, der til sommer afholdes i Rusland. * Frankrig: Fire russiske diplomater udvises. * Polen: Fire russiske diplomater udvises. * Tyskland: Fire russiske diplomater udvises. * Litauen: Tre russiske diplomater udvises. * Tjekkiet: Tre russiske diplomater udvises. * Italien: To russiske diplomater udvises. * Holland: To russiske diplomater udvises. * Danmark: To russiske diplomater udvises. * Kroatien: Én russisk diplomat udvises. * Rumænien: Én russisk diplomat udvises. * Letland: Én russisk diplomat udvises. * Estland: Én russisk diplomat udvises. * Finland: Én russisk diplomat udvises. * Sverige: Én russisk diplomat udvises. * Ukraine: 13 russiske diplomater udvises. * USA: 60 russiske diplomater er blevet udvist, herunder 12 efterretningsofficerer fra Ruslands FN-mission i New York. Et konsulat i Seattle lukkes ligeledes. * Canada: Fire russiske diplomater, som mistænkes for at arbejde som spioner eller blande sig i Canadas demokrati under diplomatisk dække, udvises. Tre ansøgninger for russisk diplomatisk personale afvises. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

