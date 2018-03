14 EU-lande udviser russiske diplomater efter giftangreb

Sådan er den diplomatiske krise forløbet:

* 4. marts: Den tidligere russiske dobbeltagent Sergej Skripal og hans datter, Julia, bliver fundet sammensunkne på en bænk i den sydengelske by Salisbury. De har efter det oplyste ikke været ved bevidsthed siden.

* Britiske efterforskere mener, at de to er blevet forgiftet med nervegiften novichok, der i sin tid er udviklet af Sovjetunionen.

* Yderligere 19 personer er blevet behandlet, efter at de muligvis har været udsat for nervegiften. Den værst medtagne er Nick Bailey, der var en af de første til at tilse de to. Han er siden blevet udskrevet.

* Den britiske regering mener, at Rusland står bag. Udenrigsminister Boris Johnson har direkte sagt, at det formentlig var præsident Vladimir Putin selv, der tog beslutningen om at bruge nervegift mod Skripal.

* Putins talsmand, Dmitrij Peskov, har kaldt de britiske beskyldninger chokerende og utilgivelige.

* 14. marts: Storbritannien iværksætter en række sanktioner over for Rusland. Disse tæller blandt andet udvisning af 23 russiske diplomater, mens alle politiske topmøder med Rusland er aflyst.

* Det er ligeledes besluttet, at ingen britiske ministre og kongelige vil deltage ved fodbold-VM i Rusland til sommer.

* 17. marts: Rusland besvarer Storbritanniens sanktioner ved at udvise 23 britiske diplomater. Samtidig annulleres tilladelsen til det britiske generalkonsulat i Sankt Petersborg, Rusland.

* 23. marts: Ved et topmøde i Bruxelles erklærer EU-lederne sig enige med den britiske regering i, at Rusland højest sandsynligt er ansvarlig for giftangrebet. EU's ambassadør i Moskva hjemkaldes i en måned.

* 26. marts: Flere europæiske lande annoncerer egne sanktioner mod Rusland. Tyskland udviser fire diplomater, USA har varslet udvisning af 60, mens Danmark har udvist to. I alt 14 EU-lande udviser russiske diplomater.

Kilder: Ritzau, Reuters og BBC.