12 russiske agenter tiltalt for at hacke Demokraterne under USAs præsidentvalg

Tre dage før præsident Donald Trump skal mødes med den russiske præsident, Vladimir Putin, har det amerikanske justitsministerium tiltalt 12 russiske efterretningsofficerer for at hacke Det Demokratiske Parti under præsidentvalget i 2016.

Tiltalen er en del af den særlige undersøger Robert Muellers undersøgelse af muligt ulovligt samarbejde mellem Rusland og Trumps kampagnestab under præsidentvalgkampen.

I forvejen har Mueller allerede tiltalt 20 personer og tre russiske selskaber.

Ifølge den nye tiltale mod de 12 russiske agenter hedder det, at de begyndte deres angreb i marts 2016 - altså ni måneder før præsidentvalget. De hackede emailkonti tilhørende medarbejdere og frivillige i Hillary Clintons kampagne.

De 12 er ifølge Washington Post alle medlemmer af Rusland militære efterretningsenhed GRU og er anklaget for vedvarende hackerangreb på computernetværk tilhørende organisationer under Demokraterne og Clintons kampagne.

Vicejustitsminister Rod Rosenstein har præsenteret anklagerne på en pressekonference. Han oplyste, at han informerede præsident Trump om anklagen tidligere på ugen.

Hackerne optrådte ifølge Rosenstein som fiktive personer online som ´DC Leaks´ og ´Guccifer 2.0´ for at skjule, hvem der i virkeligheden stod bag.

»Der er ingen påstand i denne anklage om, at nogen amerikansk statsborger begik en forbrydelse. Der er ingen påstand om, at sammensværgelsen ændrede på andelen af stemmer eller påvirkede valgresultatet,« sagde Rosenstein ifølge Washington Post.

»Deres mål var at få indflydelse på valget. Hvilken indvirkning det måtte have haft (…) er spekulation, det er ikke vores ansvar.«

Præsident Donald Trump har tilbagevendende kaldt Robert Muellers undersøgelse for en »heksejagt«.

Torsdag blev FBI-agenten Peter Strzok, der tidligere har arbejdet på Muellers undersøgelsesteam, i en kongreshøring udspurgt til beskeder, hvori han op mod præsidentvalget havde udtrykt såvel antiparti mod Trump og erklæret, at han ville blive stoppet i at vinde valget

Under den ti timer lange høring forsvarede han FBI og gav udtryk for, at han fortrød sine personlige kommentarer omkring Trump.

