110.000 politifolk er på gaden i Frankrig i weekenden

I Frankrig bliver der sendt omkring 110.000 politifolk på gaden i weekenden, da landet lørdag fejrer den nationale Bastilledag, og der dagen efter bliver spillet VM-finale mellem Frankrig og Kroatien, oplyser indenrigsministeriet i Paris.

»Der bliver gjort alt for, at franskmændene kan nyde disse feststunder uden at være utrygge, selv om terrortrusselsniveauet stadigt er højt«, siger indenrigsminister Gérard Collomb.

Mange politifolk bliver placeret ved såkaldte bløde mål i gaderne for at sikre tusindvis af gadefester, hvis Frankrig vinder VM-finalen.

Feststemning er på forhånd sikret i kraft af nationaldagen, hvor mange franske mænd skejer lidt ud, og nogle kommer i klammeri med ordensmagten.

Men det er ikke mange franskmænd, der i dag kan tænke på den traditionelle nationaldag og festfyrværkeriet uden at huske de 86 mennesker, som blev ofre for et bilangreb i Nice den 14. juli 2016.

I maj blev en person knivdræbt og fire andre blev såret ved et angreb i et livligt område af Paris. Gruppen Islamisk Stat har taget skylden for begge angreb.

»Det er vores mål at få alle disse begivenheder til at forløbe roligt og forhindre, at festlighederne bliver ødelagt af tragedier,« siger politichefen i Paris, Michel Delpuech.

Han siger, at myndighederne ikke har stået over så store begivenheder inden for få dage siden den 12. juli 1998, hvor 1,5 millioner euforiske fans søgte op på Champs Elysseés, efter at Frankrig vandt sit første verdensmesterskab.

Den følgende dag var der en ekstatisk parade med VM-holdet, og dagen efter igen kom nationaldagen med militærparader og fester over hele landet.

Lørdag overværer præsident Emmanuel Macron årets store militærparade med fly og et efterfølgende festfyrværkeri på den store Champ de Mars - området og parken, hvor Eiffeltårnet ligger.

/ritzau/AFP