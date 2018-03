Moderne arkitekt med sans for stedets ånd

Nogle arkitekter tegner lufthavne og broer og ændrer store landskaber gennem bebyggelsesplaner.

Andre holder sig overvejende i den mindre skala, og selv når opgaven er stor, formår de at bevare et intimt udtryk, der nu engang oftere passer bedre til det menneskelige, end de grandiose planer gør.

Et eksempel på det sidste er arkitekten Erik Brandt Dam, der torsdag modtog en af de store priser i dansk kultur. Dreyers Fonds Hæderspris.

Prisen er indstiftet i 1976 af Margot og Thorvald Dreyer, der var henholdsvis advokat og arkitekt, og formålet med legatet er at anerkende nogle af dem, der bidrager til de to professioners udvikling og »samspil med samfundet«.

Erik Brandt Dam, der er født i 1960, har gennem adskillige år søgt at kvalificere den faglige debat der, hvor samfundet, arkitekturen og for den sags skyld billedkunsten mødes.

Ambitionen er i højere grad, end det alt for ofte er tilfældet, at forstå den arv, vi bygger på og skabe nye muligheder og betydninger ved at bruge vores tids æstetiske idealer i respekt for fortidens. Det er kommet til udtryk så vidt forskellige steder som for eksempel renoveringen af Grøndalskirken og etablering af en ny plads ved siden af Jarmers Plads – begge i København – og anlæg af naturstien fra Allinge til Hammershus på Bornholm.

Netop nu arbejder Erik Brandt Dam blandt andet med en revitalisering af Fredericia Vold, der både danmarkshistorisk og lokalt er et følsomt område.

Om opgaven og Erik Brandt Dams metode sagde arkitekten Mathilde Petri under motiveringen ved prisoverrækkelsen:

»Som få har Erik Brandt Dam øje for, hvordan andre kulturbærere kan bidrage til at højne en opgaves løsning. I fællesskab med litterater, historikere, kulturformidlere og billed- og farvekunstnere udvikler han indlevede og stedsspecifikke lag, der tilsammen bliver grobund for forslagenes udvikling og gestaltning.«

Erik Brandt Dam er uddannet på Arkitektskolen i Aarhus. Efter sin afgang i 1986 arbejdede han ti år i tegnestuer som Kristian Isagers, Vandkunsten og DOMUS, inden han i 1996 etablerede egen tegnestue, hvor han omgiver sig med få medarbejdere, mens han sideløbende underviser på Kunstakademiets Arkitektskole.

Samtidig med Erik Brandt Dam modtog også advokaten Mads Pramming Dreyers Fonds Hæderspris.

I motiveringen sagde advokat Claus Barrett Christensen blandt andet:

»Mads Pramming har gennem sin karriere virket for at sikre retssikkerhed for samfundets svageste, han har ført retsskabende sager for psykisk syge, krigsveteraner og børn, og han har bidraget til at bibringe politikere en forståelse for, når lovgivning ikke virker efter hensigten.«