Hun kommer fra et hjem med klaver

Bare fordi vi ikke længere ser Holly Hunter i biografen så ofte, betyder det ikke, at hun er gået på pension. Hovedrollen i »The Piano« er og bliver dog hendes mest iøjnefaldende.

De fire Oscar-nomineringer som Holly Hunter har samlet sammen stammer fra årene fra 1988 til 2004. Siden har man skullet være filmnørd for at se hendes præstationer. Det vil sige den slags film- og TV-serieelsker, der ikke nøjes med at gå i biografen en håndfuld gange om året.

Som ung boede Holly Hunter i bofællesskab med Sam Raimi, Frances McDormand og Joel og Ethan Cohen i Silver Lake tæt på Hollywood. Det gør det logisk, at det var i Coen-brødrenes »Raising Arizona«, at de fleste bemærkede hende første gang. Næst efter »The Big Lebowski« er det brødrenes morsomste film, hvor de leger ekvilibristisk med filmmediet. John Goodman og Nicolas Cage gør Hunter følgeskab.

Man mærkede allerede her, at hun havde en hurtig diktion og effektiv livlighed på film. Selv om det ikke helt foregik i samme tempo, brillerede Holly Hunter igen som tv-producer i James L. Brooks’ »Broadcast News«. Det var i den film, hvor William Hurt spillede den lidt for smarte journalist, der lagde et skud af ham selv, der kniber en tåre, ind i et båndet interview. Brooks-filmen var højintelligent underholdning, hvor medieverdenen for en gangs skyld var ramt på kornet.

Holly Hunter blev nomineret til en Oscar for »Broadcast News«, men hun skulle ganske få år senere helt til New Zealand for at vinde statuetten for rollen som Ada i Jane Campions »The Piano«. I den forbindelse var det en fordel at være vokset op i et hjem med klaver. I midten af 1800-tallet blev Ada sat i land på New Zealands kyst med sin datter Flora og et klaver. Hun var bestilt som brud til en lokal rigmand. I stedet ender det med et passioneret forhold til enspænderen Baines (Harvey Keitel). Manden stjæler Adas klaver og kræver sex i rater for at levere det tilbage. Art-cinema-filmen ender ikke lykkeligt, og vi var mange, der græd stride strømmer af tårer i biografen.

I Sydney Pollacks »Firmaets mand« var hun en markant kvinde ved siden af Tom Cruise og rollen gav da også en Oscar-nominering, ligesom rollen som mor i »Thirteen« gjorde det. Siden har hendes mest markante film været »Crash«, »O Brother, Where Art Thou?« og Jackie. Holly Hunter blev tilbudt hovedrollen i »Det bli’r ikke bedre« overfor Jack Nicholson, som James L. Brooks også instruerede, men hun krævede efter sigende for høj en løn og Helen Hunt slog til i stedet for.

De senere år har vi ikke har set så meget til Holly Hunter i biograferne, men på privatfronten har hun været gift med Steven Spielbergs fotograf Janusz Kaminski, men hun fik i 2006 tvillinger med efterfølgeren Gordon MacDonald i en alder af 47 år.

Hunter fik også en flise på Hollywood Boulevard to år senere. Til sommer får vi hende i det mindste at høre i biograferne, hvis vi køber billet til »De utrolige 2« i originalversionen. Hun lægger nemlig stemme til Elastigirl, akkurat som hun gjorde i originalen.

Fakta: Holly Hunter

Hun har spillet klaver fra hun var ni år gammel.

Hun var tæt på at få rollen som Mia Wallace i Quentin Tarantinos »Pulp Fiction”, der i sidste ende gik til Uma Thurman.

Debuterede på Broadway i ”Crimes of the Heart” i 1982.

Er noteret for 60 roller i både film og TV-serier.

Hendes seneste rolle er i Allan Balls HBO-tv-serie ”Here and Now” med Tim Robbins.