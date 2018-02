Fra overgreb til omsorg

Lisbeth Zornig Andersen er stifter af Huset Zornig, der arbejder på at forny og forbedre indsatsen over for samfundets socialt mest udsatte mennesker. Hun er formand for tænketanken Social Innovations Forum, bestyrelsesformand for herberget Overførstergaarden og medstifter af Børnenes IT-fond, der sikrer computere til alle anbragte børn. Hun er tidligere formand for Børnerådet og før det administrerende direktør i Specialisterne, der beskæftiger mennesker med autisme som IT-testere. Hun er protektor for BROEN Danmark og ambassadør for Røde Kors Rødovre. Hun yder strategisk rådgivning på socialområdet til både fonde, institutioner, foreninger og myndigheder.

Lisbeth Zornig Andersen er født i 1968 og voksede op på Lolland under socialt belastede vilkår med misbrug, overgreb og omsorgssvigt i hjemmet. Hun var i løbet af sin opvækst anbragt på adskillige institutioner. Efter et ophold på Hylleholt Husgerningsskole, en behandlingsinstitution for særligt udsatte piger, lykkedes det hende at komme ind på Københavns Universitet, hvor hun læste til cand.polit. med speciale i spilteori. Hun blev siden ansat som IT-specialist i Codan, Danske Bank og KMD. Hun er mor til fem børn og er gift med forfatter, journalist og tidligere chefredaktør Mikael Lindholm. Zornig er en profileret meningsdanner på socialområdet. Hun udgav i 2011 sin barndomsbiografi »Zornig – Vrede er mit mellemnavn«, der lå på bestsellerlisterne i knap to år.

I 2012 udsendte DR en dokumentar med titlen »En barndom i helvede«, der vandt prisen som årets bedste dokumentar. I 2014 vandt hun årets radiopris for sit program »Zornigs Zone« på Radio 24syv, hvor hun interviewede udsatte mennesker. I 2015 vandt hun årets TV-pris for serien »De brændte børn« på TV2, hvor hun følger voksne brændte børn tilbage til barndommen for at undersøge, hvorfor det gik som det gik. Hun udgav i 2015 debatbogen »Underdanmarks jægersoldater«, der strøg direkte ind på bestsellerlisten.

Hun er initiativtager til en lang række sociale innovationer og projekter, bl.a. den markante tværpolitiske demokratikampagne »Stemmer på kanten«, der havde til hensigt at få de socialt udsatte borgere til i højere grad at stemme til det danske kommunevalg i 2013 for at involvere dem i samfundsfællesskabet og skabe større politisk fokus på socialpolitikken. Projektet bidrog til at løfte stemmeprocenten for første gang i 30 år, hvor socialt udsattes valgdeltagelse steg med 28 pct. eller ni procentpoint mere, end blandt befolkningen i øvrigt. Lisbeth Zornig Andersen er ikke partipolitisk aktiv. Hun blev i 2016 dømt for menneskesmugling efter i september 2015 at have givet en flygtningefamilie med små børn et lift på danske veje.

Den runde dag fejres med en reception i Køge 12. februar kl. 15-18.