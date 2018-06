Den nysgerrige antropolog

Fra antropologi til journalistik behøver skridtet ikke at være langt. For Anne Knudsen – 70 år i morgen – var det i hvert fald ikke.

Videnskabskvindens syn på verden, på menneskets udvikling og ageren i forhold til hinanden kan sagtens overføres til den form for skribentvirksomhed, som Anne Knudsen gennem mange år har bedrevet i navnlig Weekend­avisen. Udgangspunktet er en solid faglig viden om emnet, resultatet af velskrevne essayistiske anmeldelser, kommentarer – og madopskrifter ikke at forglemme – skrevet med et sprogligt overskud, der også afslører en glæde ved at bruge sproget. En glæde ved at formidle forskning og indsigt.

Måske har menneskesynet og trangen til at udforske verden og møde de åbne vidder lidt at gøre med opvæksten i Nordøstgrønland, hvor – som fødselaren har fortalt i et interview i Kristeligt Dagblad for en del år siden – døden var en særdeles nærværende realitet.

Hyppigheden var høj, og naturen var decideret livsfarlig. Mennesket var der på landskabets og dyrelivets betingelser. Ikke omvendt.

Det kan give et nøgternt perspektiv på tilværelsen. Det synes gennem årene afspejlet i mange af Anne Knudsens ledere i Weekend­avisen. Ikke så meget sværmeri. Konkret handling, tak!

Faglig ballast med til medierne

Mange omveje kan føre til medierne. Anne Knudsens var antropologien, der omvendt gav hende en betydelig faglig ballast, og forskerstillinger ved blandt andet Københavns Universitet og Carlsbergfondet.

Men i 1982 blev Anne Knudsen kronik­redaktør ved Politiken og glimrede blandt andet ved at åbne svingdørene i avishuset på Rådhuspladsen yderligere for forskere – ud fra en ambition om at kvalificere debatten, må man formode.

Det blev til 14 år på Politiken, inden Weekendavisen åbnede sine eksklusive døre. I 1994 blev Anne Knudsen skrivende medarbejder ved den intellektuelle ugeavis. Senere gik hun til TV, nærmere bestemt til DR2, hvor hun blev programvært, inden hun i 2008 blev chefredaktør og administrerende direktør for Weekendavisen. Et job, hun bestred frem til 2017. I dag støder man stadig på Anne Knudsen i Weekendavisen som menig skribent.

Glæden ved at skrive og formidle kan man også møde i Anne Knudsens bogproduktion, der stritter nysgerrigt – antropologisk? – i mange retninger. Hun har for eksempel udgivet en kogebog og skrevet om Korsika. I debatbøger har hun undersøgt vores syn på os selv og på andre, men i en anden debatbog også analyseret træk i nyere historie og fundet anledning til at glæde sig over, at ved kulturelle og nationale konflikter i Europa er grænseoverskridende kampvogne blevet afløst af et forsøg på at skabe et samarbejdende Europa baseret på fælles regler og institutioner.