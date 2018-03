Den ægte danske europæer

Man kan være uenig med ham, hvad mange også er, men man kan ikke fratage møbelhandlerens søn fra Aabenraa, at han skal tages seriøst, når det gælder EU.

Selv om det er ti år siden, Jens-Peter Bonde forlod sin plads gennem 29 år i parlamentet, er hans engagement i og om unionen stadig respektindgydende.

I dag passerer han de 70 stadig med varme tanker for Europas fremtid. Dog er det ikke den samme Jens-Peter som i de viltre pioner-år, idet han efter »sit livs nat« ved afstemningen 1992 om Maastricht-traktaten gik fra at være indædt modstander til at være kritisk tilhænger og reformator. Fra Folkebevægelsen mod EU til JuniBevægelsen.

Med sig i bagagen har han sin sønderjyske identitet, der kan spores i sprogtone og historisk arv:

»Når jeg var færdig med min morgentur som avisbud for Jydske Tidende og skoletiden, besøgte jeg ofte den radikale politiker og journalist, Ingeborg Refslund Thomsen. Hun var datter af fremmedårenes sønderjyske talsmand, H.P. Hanssen, og jeg sugede til mig af slægtens historie.

Specielt H.P. Hanssens gerning blev en ledetråd. Selv om han ene mand repræsenterede danskheden i den tyske rigsdag, så omgikkes han alle i Berlin, modstandere eller ej, og kunne spille kort med dem. Resultatet var, at han næsten altid kunne få medhør. Dén filosofi tog jeg med til EU og kunne derfor skabe kontakter overalt blandt politikere og embedsmænd.«

Jens-Peter Bondes politiske vej gik fra at være formand for Konservative Gymnasiaster på Aabenraa Statsskole til at danne en ditto radikal gruppe og beholdt status på statskundskabsstudiet på Aarhus Universitet. Eksamen kom ikke i hus, fordi han ved siden af praktiserede journalistik på byens S-avis, Demokraten, hvor også Ulla Terkelsen huserede.

Som medarbejder på og redaktør af det EF-kritiske medie, Notat, sprang han fra de radikale til en årrække hos kommunisterne.

»Fordi de var de mest rendyrkede modstandere, men jeg var ikke som sådan politiker for DKP.«

Jamen alligevel?

»Ja, og dét medlemskab har jeg da også fortrudt!«

Han har skrevet over 50 bøger, den seneste er »Hvad nu, EU?« sammen med en anden EU-kritiker og sønderjyde, historikeren Uffe Østergaard. Anmeldelserne har været delt. Her i avisen skrev Per Stig Møller (K) om bogens »10 bud på at redde Europa«:

»Vejen til dem er imidlertid snoet og rig på u-vendinger, hasarderede overhalinger og pludselige opbremsninger. Jeg tror ikke, jeg ville køre turen med dem ved rattet!«

I hjemmet i Skovbrynet ved Hareskoven er EU-debatten ekstra krydret, fordi hans viv gennem 32 år, Lisbeth Kirk, stadig er engageret i det respekterede onlinemedie EUobserver, som hun grundlagde i 2000.

De har også haft tid til at fostre tre sønner. Men noget er ændret i livsstilen: Modsat tidligere ingen reception i dag, tak.

»For jeg er jo ikke længere nogen offentlig person. Men jeg holder en privat fest med 130 venner og naboer - og har lige slæbt vinen hjem dertil. Ikke fra grænsekøbmænd, men såmænd fra Irma.«