Brøndby overvinder Silkeborg-chok og tager pokalguld

Ventetiden er forbi i Brøndby, der torsdag sikrede sig den første titel i ti år, da Silkeborg blev slået 3-1 i pokalfinalen i Parken.

Kamil Wilczek og Benedikt Röcker sørgede for målene for Superligaens førerhold, der i næste uge kan sikre sig The Double, hvis det lykkes at tage mesterskabet.

Nedrykningstruede Silkeborg formåede før pausen at byde storfavoritten trods, og midtjyderne bragte sig overraskende i front efter en halv time.

Her tog Ibrahim Moro et hurtigt frispark midt på banen, og oppe foran vandt Davit Skhirtladze en løbeduel med Brøndbys Hjörtur Hermannsson.

Georgieren vippede til sidst bolden over Frederik Rønnow i Brøndby-målet, og så var Silkeborg foran med 1-0.

Pludselig larmede de omkring 5500 Silkeborg-fans bag det ene mål mere end et ellers gul- og blåklædt Parken. I alt var der 31.027 tilskuere, og i bagende solskin skabte de en kulisse, der sjældent ses i nationalarenaen.

Inden da havde Teemu Pukki haft flere store tilbud for Brøndby, men gang på gang gik det galt for finnen.

Efter 20 minutter havde Pukki faktisk fået bolden forbi Peter Friis Jensen i Silkeborgs mål, men midtjydernes anfører, Simon Jakobsen, fik afværget på målstregen.

I stedet var det midterforsvareren Benedikt Röcker, der som den første kom på måltavlen for Brøndby.

To minutter efter Silkeborgs føringsmål løb han fra Silkeborgs Jens Martin Gammelby i forbindelse med et hjørnespark og fik med hovedet bugseret bolden i mål til 1-1.

Kort efter blev det også 2-1 til Brøndby, da Kamil Wilczek på endnu et hjørnespark headede bolden i mål.

Nu så det for alvor svært ud for Silkeborg, der ikke havde slået Brøndby siden 2011 og er i risiko for at rykke ud af Superligaen. Søndag venter en hjemmekamp mod Lyngby, der kan sende holdet længere ned i nedrykningssumpen.

Med ti minutter tilbage fik Silkeborg-indskifteren Gustaf Nilsson, der er lejet i Brøndby, og talentet Magnus Mattson skabt lidt panik i Brøndbys forsvar, men Mattsons afslutning røg over mål.

I overtiden cementerede Brøndby finalesejren på et kontraangreb, da en helt fri Kamil Wilczek satte foden på en tværpasning fra venstresiden og gjorde det til 3-1.

Anden halvleg havde slet ikke samme nerve som første, da Brøndby sikkert kontrollerede klubbens syvende pokaltitel i hus.

Brøndby møder på mandag FC Midtjylland i et opgør, der stort set kan sende superligaguldet til Brøndby.

Alexander Zornigers mandskab har et forspring på tre point til FCM med tre spillerunder tilbage af Superligaen.

Hvis det skulle ende med Brøndby-guld i både pokalen og Superligaen, så er det første gang siden 2005, at klubben fra den storkøbenhavnske vestegn vinder The Double.

/ritzau/