Film

»Selvfølgelig hører kvinder til på tennisbanen. Nogen skal jo samle boldene op«

I »Battle of the Sexes« bliver den legendariske tenniskamp i 1973 mellem verdensetter Billie Jean King og den 55-årige, for længst pensionerede mester Bobby Riggs et billede på kvinders kamp for respekt i et privilegieblindt ronkedorvælde.