Rå og intim film om at give alt for kunsten - krop og sjæl

»Bobbi Jene« er et stærkt, velfortalt og befriende grænseløst portræt af en fuldkommen kompromisløs kunstner og kvinde.

Første scene viser en nøgen Bobbi Jene, hvis nærmest skulpturelt muskuløse krop vrider sig i ekspressiv dans. En fysisk manifestation af trangen til forløsning, forandring. Hun er som en slange, klar til at smide hammen og starte forfra. Midt i den smertefulde proces. Nøgen på alle måder. Sårbar og grænseløs.

En mere præcis introduktion kunne vi næppe bede om. For Bobbi Jene står over for sit livs måske største beslutning. Som bare 21-årig mødte hun den karismatiske grundlægger af det israelse Batsheva-dansekompagni og droppede alt for at følge ham. Nu har hun danset i hans trup i næsten ti år, nærmer sig de 30 og har besluttet sig for at vende tilbage til USA og forsøge at starte en ny karriere som danser og koreograf i eget navn.

Men det er ikke let at forlade sin dansefamilie og den ti år yngre kæreste Or. Og det er slet ikke let at opgive tryghed og stjernestatus i truppen til fordel for en ny start som stort set ukendt i et land, der måske ikke engang helt føles som et hjemland længere.

»Bobbi Jene« er ikke så meget en fortløbende fortælling, som den er en række nedslag i hendes liv, der tegner en mosaik af en kvinde – og kunstner – der føler et så stærkt behov for at udtrykke sig, at intet og ingen, får lov at stå i vejen for det. Selv ikke frygten for fiasko.

På den måde er hun både inspiration og skræmmebillede. Det er vanvittigt inspirerende at se hendes modige insisteren på ikke bare at være et ansigt i mængden i dansekompagniet, men et ansigt og et navn i egen ret. Men man fornemmer også et strejf af panik før lukketid: Bobbi Jene bliver i filmens start 30. Ikke er høj alder ude i verden, men en høj alder for en danser, der dagligt slider på kroppen. Filmens styrke ligger i dens rå kompromisløshed. Bobbi Jene har ingen grænser og lader derfor Elvira Lind komme så tæt på, at vi kan mærke sveden på egen krop – både angstens og triumfens og erotikkens. Men også i dens følsomme intimitet. Vi er tæt på. Vi er lige her. Vi er omme bag masken, ansigt til ansigt med kunstens væsen. Og med dens tårnhøje omkostninger.

»Bobbi Jene«

Instruktør Elvira Lind. Medvirkende: Bobbi Jene.