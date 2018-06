Filmanmeldelse

Ny ungdomsfilm tør, hvor Hollywood før har tiet

Tænk at vi skulle nå til 2018, før et større amerikansk filmstudie vovede at lave en ungdomsfilm, hvor hovedkarakteren er en helt almindelig dreng, der går på college, fester, hænger ud med vennerne - og er homoseksuel. Det må i den grad siges at være på tide!