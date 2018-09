Danmarks sjoveste kvinder skyder med skarpt - og rammer plet

Alle dem, der gennem tiden har påstået, at kvinder ikke er sjove, kan passende blive iført permanent mundkurv fra og med i dag. For »Ditte og Louise«, filmen og kvinderne af samme navne, Ditte Hansen og Louise Mieritz, er sjove. Hylesjove.

Men de er også mere end det. De er skarpe og frygtløse og i stand til at hudflette både filmbranchen, kønsdebatten, kvindeproblemer, venindeskab og #MeToo så alleforhåbentlig får trang til lige at kigge sig i spejlet og sige »Var den der til mig?!« Og de gør det med så meget overskud og kærlighed, at det kun er folk der i forvejen går i for små sko, der kan få ømme tæer over deres feminine stepdans hen over samtlige tabubelagte emner. Faktisk er de knaldhamrende elskelige i al deres insisteren på at udstille alle de fejl, de fleste af os bruger så uhyggeligt meget tid på at gå og gemme til hverdag. Mavedeller? Frem i lyset. Slatne patter? Op på bordet. Hedeture? Smid dem da lige i fjæset på den tidligere elsker. Der ligger en befrielse i det pinlige, der gør det muligt også at tale om alt det, der er mere end pinligt, men faktisk gør ondt. Og faktisk ligefrem grine af det.

I spillefilmsversionen af »Ditte og Louise« er Ditte blevet så grundigt træt af den ene afvisning efter den anden, fordi hun er fyldt 40. Ikke engang rollen som »gammel luder« kan hun komme i nærheden af. Derfor klæder hun sig ud som mand, og vupti, er hun den nye sensation i filmbranchen under navnet Ditlev, med adgang til gratis drinks, venskab med Anders W. Berthelsen og alle de kvinder, hun kan nå at tilfredsstille. Men hvor længe kan - og vil - hun holde den kørende? Og hvad nu med hedetursramte Louise, der sidder tilbage med provinsshowet »Øgler«? Det giver naturligvis lejlighed til en lang række knivskarpe og veltimede kommentarer til sexisme i filmbranchen, men også et mere nært portræt af et ellers solidt venindeskab, der begynder at blive lidt slidt i betrækket undervejs.

»Ditte og Louise« er blevet sammenlignet med »Klovn«. Men hvor »Klovn« er bygget op om et mildest talt dysfunktionelt parløb, hvor man til tider tvivler på, om de to venner egentlig kan lide hinanden eller bare tænder på den konstante statuskamp, så er Ditte og Louise funderet i et ægte sammenhold mellem to kvinder, der er så befriende bramfri, grænseløse og genkendelige i al deres menneskeliige fejlbarliighed, at man får en følelse af at være i selskab med veninder. Af den slags man kan tale med om alt.

Ditte og Louise tør, hvor andre tier, og de får en lang række legekammerater i branchen til også at tage bladet fra munden. Endelig en smitsom sygdom, der gerne må brede sig som en epidemi. For hvor er det befriende, at der ikke er noget, man ikke må tale om. Især i en verden, hvor der er så utrolig meget, vi stadig er nødt til, pinedød, at tale om. Igen og igen. Indtil det - forhåbentlig - en dag ikke er værd at tale om.

Blå Bog - Ditte og Louise Ditte og Louise Ditte Hansen og Louise Mieritz er uddannet på henholdsvis Skuespillerskolen ved Odense Teater og Statens Teaterskole og mødtes første gang under prøverne på Line Knutzons »Først bli'r man jo født« i 1998, senere spillede de begge med i »Kvindernes hævn«, og deraf udsprang et samarbejde. Komedieserien »Ditte og Louise« havde premiere på DR i juni 2015 og vandt i både 2016 og 2017 Robert-priser foe Bedste Korte tv-serie. Louise Mieritz vandt også en Robert i 2017 for sin præstation (Ditte Hansen måtte nøjes med at være nomineret). Trods an trofast fanskare, blev serien taget af programmet efter anden sæson. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

»Ditte og Louise«

Instruktør: Nicklas Bendixen. Medvirkende: Ditte Hansen, Louise Mieritz