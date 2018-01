Skuespillere lægger afstand til Woody Allen

En af skuespillerne i den kendte amerikanske filminstruktør Woody Allens seneste film, David Krumholtz, har i et tweet beskrevet sit samarbejde med instruktøren som en fejltagelse, og dermed fået debatten om den 82-årige instruktørs person til at blusse op igen.

»Jeg fortryder bitterligt at have arbejdet sammen med Woody Allen på »Wonder Wheel«. Det er en af mine værste fejltagelser. Vi kan ikke længere lade disse mænd repræsentere os indenfor underholdning, politik eller noget andet område. De er lavere end rigtige mænd,« tweetede David Krumholz.

I deeply regret working with Woody Allen on Wonder Wheel. It's one of my most heartbreaking mistakes. We can no longer let these men represent us in entertainment, politics, or any other realm. They are beneath real men. — Krumholtz (@mrDaveKrumholtz) January 5, 2018

Udtalelsen var tilsyneladende både en reaktion på avisens The Washington Posts nylige artikel om Woody Allens personlige arbejdsnoter gennem 57 år, som opbevares på Princeton University.

Filminstruktøren er kendt for at producere store mængder af noter med ideer til manuskripter, og indholdet af de mange års noter (der fylder 56 kasser), blev for tre dage siden beskrevet i en artikel i The Washington Post af freelancejournalisten David Morgan, der som den første har læst det store materiale i de såkaldte “Woody papers”

»Fra start til slut drypper Allen samling af kvindehad. Allen, som har været nomineret til 24 Oscars, har aldrig haft behov for andre ideer end en liderlig mand og hans smukke erobringer,« skriver David Morgan om noterne, som han kalder et langt vidnesbyrd om en mands besathed af meget unge kvinder.

David Morgan fremhæver en novelle blandt papirerne, som Allen har kaldt “Min undskyldning”, hvor instruktøren i sin kendte crazystil sammenligner sig selv med den oldgræske filosof Sokrates.

»Ikke bare fordi han var en stor tænker, men fordi jeg har selv har haft ganske dybe indsigter om mig selv. Mine handler dog mest om to 18-årige cocktailservitricer og nogle reb,« skriver Woody Allen.

Ifølge David Morgan indeholder papirerne også fiktive interviews som Allen har lavet med sig selv, omhandlende nogle af de skuespillere der optræder i hans film. Om den afdøde skuespiller Janet Margolin, skriver Woody Allen:

»Indimellem var jeg nødt til at gå i seng med hende for at få hende til at yde noget ordentligt skuespil. Jeg gjorde det fordi jeg var nødt til det, men på en forretningsagtig måde.«

Om den spanskfødte fotomodel Nati Abascal, der havde en mindre rolle i Allens film “Bananas” fra 1971, skrev Allen følgende, som på baggrund af nutidens #MeToo-kampagne har vakt harme:

»Jeg trak en kontrakt ud af min lomme, som vi begge underskrev, men først da jeg havde fortalt om de seksuelle forpligtelser der er en del af jobbet for enhver kvindelig skuespiller, der arbejder for mig.«

David Krumholtz’ reaktion på the »Woody papers« er ikke den første skuespillers afstandtagen til Woody Allen, hvis kunstneriske renommé ellers i årtier har været meget høj i Hollywood. I 1992 blev Woody Allen beskyldt for at have misbrugt sin samlever Mia Farrows 7-årige datter Dylan Farrow, en påstand der er blev efterforsket i adskillige år af New Yorks sædelighedspoliti, men aldrig bevist. Til gengæld er det kendt, at filminstruktøren modtog terapi for at komme en upassende opførsel overfor Dylan Farrow til livs.

I 2014 gentog den voksne Dylan Farrow beskyldningen i en blog i The New York Times, en beskyldning som blev bakket op af Woody Allens egen søn, journalisten Ronan Farrow. Enkelte andre skuespillere som Susan Sarandon valgte at tro på beskyldningerne, og nægter i dag at have noget at gøre med Woody Allen.

Det var Ronan Farrow, der stod bag en lang undersøgende artikel i bladet The New Yorker, der første gang udpegede filmproducenten Harvey Weinstein som en seriel voldtægtsmand, en afsløring der var med til at kickstarte #MeToo-kampagnen mod seksuelle overgreb. Beskyldningerne mod Woody Allen er stadig ikke bevist, men uviljen mod instruktøren er ikke blevet mindre efter #MeToo-kampagnens start.

I et langt facebook-opslag skrev skuespilleren Ellen Page den 10. november sidste år om sine personlige erfaringer med overgreb i filmbranchen, og inkluderede en fortrydelse over at have sagt ja til Woody Allen om at medvirke i hans film »To Rome with Love« i 2012.

»Det er den største fortrydelse i min karriere. Jeg skammer mig over at jeg gjorde det. Jeg var stadig ved at finde min stemme, og var ikke den jeg er i dag, og følte mig underlagt et pres, for 'selvfølgelig er man nødt til at sige ja til en Woody Allen-film'. I sidste ende, er det dog mit eget valg, hvilke film jeg beslutter mig for at lave, og jeg traf det forkerte valg. Jeg lavede en frygtelig fejl,« skrev Ellen Page.

Skriverierne om beskyldningerne mod Woody Allen vender stort set altid tilbage på årlig basis, nemlig når der er premiere på hans film. For en måned siden skrev Dylan Farrow et læserbrev i Los Angeles Times, hvor hun fastholder beskyldningen om, at hendes far begik et overgreb på hende, og spørger samtidig i læserbrevet, hvorfor #MeToo-revolutionen ikke har fældet Woody Allen.

»Branchen har beskyttet Harvey Weinstein i årtier. Den beskytter stadig Woody Allen,« skrev hun.

I brevet anklager hun skuespillere som Kate Winslet, der har en af hovedrollerne i Allens nye film, for hykleri, når de angriber Harvey Weinstein men ikke hendes egen far, Woody Allen.

Ved præsentationen af “Wonder Wheel” i december kaldte Kate Winslet spørgsmålet om Wood Allen for en »svær diskussion«:

»Selvfølgelig tænker man over det. Men jeg kender ikke Woody Allen og ved ikke noget om hans familie. Som en skuespiller i filmen, må man træde væk og sige “Jeg ved ikke noget om hvorvidt det er sandt eller usandt. Efter at have tænkt det hele igennem, lægger man det til side, og arbejder sammen med personen.«

»Wonder Wheel« havde premiere i Danmark den 25. December sidste år.