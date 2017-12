Ny Woody Allen-film er genbrug på autopilot

Woody Allen har måske nok rundet de 82, men han spytter stadig trofast en film ud om året. Det betyder dog også, at der er temmelig langt mellem de ægte perler som »Blue Jasmine« og »Match Point«.

Hans seneste, 50er melodramaet »Wonder Wheel«, er den underholdende mellemvare, der bærer præg af en Woody Allen på kompetent, men distanceret autopilot, der dovent trækker tråde til et hav af sine egne tidligere film samt en perlerække af dramatikere, fra Chekhov og Shakespeare til Eugene O’Neill og Tennessee Williams.

Alt imens The Mills Brothers flyder fra højttaleren som underlægning til den melodramatiske tragikomedie om servitricen Ginny, der drømte om at blive skuespiller, men ved skæbnens mellemkomst, og egen dumhed, er endt som servitrice på 50ernes Coney Island – et forlorent underholdningshelvede på jord, illustreret ved hendes bolig bag det kæmpemæssige pariserhjul, der er som en evig neonpumpende og larmende påmindelse om, at tiden går og går, mens drømmene visner til skygger og forsvinder.

Når »Wonder Wheel« tør overgive sig til den desillusionerede tristesse over livet, skæbnen og kærlighedens forlorne natur, er den bedst. Det sker desværre kun i glimt. Det meste af filmen insisterer den på pastelfarver og en humoristisk fernis, der gør det umuligt at trænge ret langt ned under overfladen. Og derved også umuligt for alvor at lade sig rive med af historien, der ellers udvikler sig ganske dramatisk, da Ginnys mands datter dukker op og laver rav i den. Ikke mindst, da hun får øje på Ginnys yngre elsker Mickey – spillet af en sært malplaceret Justin Timberlake.

»Wonder Wheel« bliver dog, til dels, reddet af to ting. Vittorio Storaros længselsfulde billeder og leg med lys, der virkelig får Coney Island anno cirka 1950 til at blusse.

Og Kate Winslet, der leverer skuespil nok til to film – eller i det mindste en langt bedre film. I filmens bedste scene leverer hun i en overlegen opvisning af kraft og talent en nedsmeltning, der er Blanche DuBois værdig!

Wonder Wheel

Instruktør Woody Allen. Medvirkende: Kate Winslet, Justin Timberlake m.fl.