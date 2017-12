Rektor: »Forkyndelse« er julens farligste ord

»Er vi så forkyndende, når vi tager eleverne med i kirke til jul, juleevangeliet læses op, og præsten lyser velsignelsen?«

Man skal passe godt på som skole, når man tilrettelægger juleafslutningerne. For skal det blot skal være hygge og æbleskiver? Eller kan der også henvises til julen som kristen højtid? »Se, jeg forkynder jer en stor glæde,« sagde englen til hyrderne på marken og opfordrede dem til at gå til stalden i Betlehem. Men forkyndelse er blevet et fy-ord i december.

Ordet »forkyndelse« og debatten om det er en fin anledning til at kaste nyt lys på vores mærkesager. Som rektor på Niels Steensens Gymnasium glæder jeg mig over, at vi som jesuitergymnasium kan lægge kortene på bordet. Vi er et kristent gymnasium, og de kristne højtider er en naturlig del af skolens liv. Det fortæller jeg ved alle optagelsessamtaler med både troende og ikke-troende elever og forældre. Vi forsøger ikke at gøre nogen til noget, de ikke er. Men vi kan kun være en god skole, hvis vi er tro mod os selv.

Er vi så forkyndende, når vi tager eleverne med i kirke til jul, juleevangeliet læses op, og præsten lyser velsignelsen? Jeg ved det ærligt talt ikke. Hvad jeg ved er, at gudstjenesten er ramme om mange forskellige grader af engagement. For nogle betyder den meget, for andre mindre, og sådan må det være. Men uanset hvordan juleafslutningen opleves, er jeg sikker på, at den ligesom skolens kristne værdisæt gør os større og bedre som skole: Mere vidtskuende og nysgerrige. Juleafslutningen i kirken skaber et anderledes rum med nye udfoldelsesmuligheder for den enkelte.

Vores kristne værdier, demokratiske værdier, omsorg for miljøet og høje faglighed i undervisningen er ikke noget, vi slår hinanden oven i hovedet med til daglig. Men det er den klangbund, som alle vores aktiviteter er rundet af. Glædelig jul!