Pinsen handler om det ægte

Efter en lang og mørk periode har det hele med ét ændret sig i naturen omkring os. Vi har oplevet en maj med høje temperaturer og masser af sol, og nu kommer naturen os blomstrende i møde i al sin skønhed, og den frimodige fuglesang starter tilmed fra den tidlige morgen. Det, der før så trist og dødt ud, har nu for alvor fået liv.

Tilværelsens store kontraster møder os også i det daglige, hvor krig, terror, had, vrede, tyranni, undertrykkelse, ødelæggelse og død fylder alt for meget. Vi kan så let komme til at føle os magtesløse.

Midt i alt dette kommer pinsen så til os med et helt anderledes befriende og livsbekræftende budskab. Gud kommer til os og ønsker at møde os netop der, hvor vi er, med alt det ægte, sande og værdifulde.

Frihed, fællesskab, forsoning, omsorg og næstekærlighed er et helt afgørende fundament for at kunne bygge et solidt og ordentligt samfund og skabe en tilværelse med mening og indhold.

Vi lever i et smukt frit land, men også her udfordres vi. Alt er ikke lige meget eller lige godt, og derfor må vi også værne om de ægte værdier. Der er en lang række spændende pinseaktiviteter rundt om i vort land, som også er med til at gøre pinsen til noget festligt. Samtidig fejrer man kirkens fødselsdag – men egentlig er det et stort tillykke til hele menneskeheden, for livet og kærligheden har sejret og vil altid være stærkest. Lad os derfor sammen tage imod pinsens budskab og gå fremtiden i møde med både håb og forventning. Glædelig pinse.