Nu skal du høre, hvad det vil sige at være konstruktiv, Kristian Jensen

Finansminister Kristian Jensen (KJ) opfordrer i Berlingske 30. maj LO til at være »konstruktive«, fordi vi ikke vil støtte regeringens ønske om at lempe kravene for udenlandsk arbejdskraft og forringe dagpengene yderligere. KJ må forstå det ord anderledes end de fleste.

Man kan ikke straffe sig til mere kvalificeret arbejdskraft med nye dagpengeforringelser. Det er ikke konstruktivt. Selv DI påpeger, at nye forringelser vil svække trygheden.

Og det giver ingen mening at gøre det nemmere for virksomheder at hente udlændinge til en billigere løn. Vi har arbejdsløse herhjemme, som gerne vil have job. Vi oplever ydermere en historisk stor stigning i arbejdsstyrken. Og arbejdsgiverne kan faktisk rekruttere blandt 250 millioner europæere.

Så er det derimod konstruktivt at bruge højkonjunkturen til at opkvalificere arbejdsløse og beskæftigede herhjemme. Det har vi allerede givet flere kvalificerede bud på i vores nylige udspil »Gode tider til gavn for alle«. Konstruktive som vi er, gentager vi dem gerne.

Hvis finansministeren lægger sine egne kæpheste fra sig, kan vi med disse forslag skaffe flere kvalificerede hænder. Det er solidarisk og økonomisk ansvarligt på samme tid.