Et kæmpe skridt i kampen mod klimaforandringerne

Klimaforandringerne slog hårdt til denne sommer med kraftig tørke i Danmark, som medførte både skovbrande, elendigt høstudbytte og iltsvind i søer og åer.

Den slags vil der komme meget mere af fremover, siger klimaforskerne. De har nu slået fast, at vi kun har få år til at få den grønne omstilling op i fulde omdrejninger med initiativer, der sænker vores CO2-udledning. Ellers vil det blive umuligt at stoppe den globale opvarmning med fatale konsekvenser for livet på Jorden.

De dystre udsigter skræmmer flere og flere danskere og fik tusindvis på gaden i Aarhus, Odense og København i weekenden på klimamarch for at vise deres utilfredshed med regeringens manglende initiativer til at tackle klimaforandringerne på kort sigt.

Regeringen fik serveret en enkel og effektiv løsning på et banner under marchen i København: "Hurtig og retfærdig grøn omstilling nu". Det henviser til borgerforslaget "Klimaopråb". Det opfordrer regeringen til at indføre en afgift på CO2-udledning, som begynder at virke, så snart den er indført.

Afgiften går ud på, at alle skal betale for at udlede CO2. Det vil gøre det logisk for virksomhederne at sænke deres udslip ved at erstatte olie og kul med solceller og vindmøller - virksomhederne vil altså kunne tjene penge på at tænke grønt, og det vil sætte fart på den grønne omstilling.

Borgerforslaget indebærer også, at politikerne fører pengene fra afgiften tilbage til alle danskere fordelt lige, så også ganske almindelige borgere, der begrænser deres udledning, kan tjene på det.

Både republikanere, økonomer og den franske præsident Macron er fortalere for CO2-afgiften, så hvorfor ikke vores regering? Hermed en opfordring til politikerne om at indføre afgiften, så vi danskere også er med til at redde planeten.

Stig Lindén-Søndersø, Ekeby, Sverige