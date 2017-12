»Naturen stiller sig ikke tilfreds med symbolpolitik, den følger sine helt egne love – love, som politikere ikke kan ændre på.«

Bliver det hvid jul i år?

Det spørgsmål har jeg som meteorolog ofte fået i december. Jeg bliver spurgt, fordi jeg må have de bedste forudsætninger for at svare rigtigt, logisk nok. Hvor jeg dog ønsker mig, at Europas klimapolitik bliver baseret på samme videnskabelige tilgang.

For videnskaben er meget tydelig om, at der skal ske enorme reduktioner i udledningen af drivhusgasser, hvis vi skal holde temperaturstigningen under to grader. Det burde være tydeligt for ministrene i EUs regeringer: De indmeldte målsætninger er ikke tilstrækkelige.

Men i de netop overståede forhandlinger på energiområdet er det ignoreret. Her fastholdes det uambitiøse mål om 27 procent vedvarende energi i 2030.

Hallo?!? Er der en videnskabsmand til stede? Naturen stiller sig ikke tilfreds med symbolpolitik, den følger sine helt egne love – love, som politikere ikke kan ændre på. Der skal handles nu, for udskyder de problemet, så er videnskaben også klar: Det bliver endnu sværere – hvis ikke umuligt – at overholde Paris-aftalen.

Så kære ministre rundt om i EU: Lyt nu til videnskaben, når det kommer til at bekæmpe klimaforandringer og find løsninger, der matcher den.