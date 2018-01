Borgmestre og betjente advarer: Politiet vil droppe udrykning fra stationer i Nordsjælland

Kan borgerne i Nordsjælland fremover regne med, at politiet kommer lige så hurtigt som i dag?

Nej, advarer borgmestre fra Sjællands nordligste kommuner. Og de bakkes op af betjente.

Helsingørs Benedikte Kiær (K) og Frederikssunds John Schmidt Andersen (V) protesterer over Nordsjællands Politis oplæg til en omstruktureringsplan om, at udrykninger ikke længere skal ske fra stationerne i Helsingør og Frederikssund. I stedet skal alle patruljer have base på stationerne i Hillerød og Gentofte.

Samtidig lægger politiet op til »zonepatruljering«, som splitter kredsen op i tre delvist overlappende områder, hvor patruljer er på vejene og klar til at sætte ind. Omorganiseringen skal hverken svække indsatsen over for bl.a. indbrud eller rocker- og bandegrupperinger.

Men tillidsmændene på politistationerne i Frederikssund og Helsingør er altså skeptiske.

»Jeg har hele tiden advaret mod den løsning, der er på vej. Jeg er bekymret på borgernes vegne, og der er mine kolleger her på stationen også,« siger Kim Dueholm, som er tillidsrepræsentant i Frederikssund, og som har siddet med i flere arbejdsgrupper om omorganiseringen.

»Politidirektøren siger, at vi i stedet skal have zoner, som vi er til stede i på alle tider af døgnet. Men hvis vi skal holde responstiden nede, skal der altså flere betjente og biler på gaderne. Det er klart min vurdering, og jeg har trods alt været betjent siden 1982.«

Hans kollega Hans Bæk Nielsen, tillidsrepræsentant på stationen i Helsingør, kalder sig »moderat skeptisk«.

»Jeg kan have min bekymring for, om vi får nok mennesker i de nye afdelinger, som skal være til stede på gaden, når borgerne har brug for os – der er ikke noget politifolk hellere vil,« siger Hans Bæk Nielsen.

faktaUdrykninger i Nordsjælland Oversigten viser, hvor mange gange Nordsjællands Politi i – største­delen af – 2017 rykkede ud i kredsens 13 kommuner. Oplysningerne stammer fra et svar fra Justitsministeriet til Folketingets Retsudvalg. Tallene er trukket primo december 2017. 1) Helsingør: 4.452 2) Hillerød: 3.467 3) Gentofte Kommune: 3.378 4) Lyngby-Taarbæk: 2.563 5) Frederikssund: 2.217 6) Rudersdal: 2.028 7) Gribskov: 1.887 8) Halsnæs: 1.674 9) Fredensborg: 1.673 10) Furesø: 1.427 11) Egedal: 1.170 12) Hørsholm: 1.123 13) Allerød: 1.066 Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Nærhed og tryghed

På Helsingør Rådhus remser borgmester Benedikte Kiær (K) op: Kommunen er med sine 62.500 indbyggere den største i Nordsjælland. Det er både havne- og grænseby. De gamle gader er kendt for deres livlige natteliv. Og de slås med bandeproblemer i udsatte bolig­områder som Vapnagaard og Nøjsomhed.

I øvrigt er Helsingør den kommune i Nordsjælland, hvor politiet havde flest udrykninger i 2017, fremgår det af et svar fra Justitsministeriet til Folketingets Retsudvalg.

»Min store bekymring er, at der vil gå længere tid, før politiet kommer, når borgerne kalder,« siger Benedikte Kiær, som har understreget bekymringen til ledelsen hos Nordsjællands Politi.

»Politiet bliver ved med at bedyre, at det ikke kommer til at ske. Men hele planen handler om at frigøre nogle årsværk til mere forebyggelse. Jeg sidder selv med budgetter, og jeg ved godt, hvad det her betyder: Politiet sparer penge et sted for at bruge flere et andet. Og vi synes, at vi bliver ramt.«

Frederikssunds borgmester, John Schmidt Andersen (V), er tidligere indsatsleder ved Københavns Vestegns Politi. I hans øjne er det håbløst at fjerne det lokale beredskab, som kører ud til værtshusslagsmål, indbrud, butikstyverier og andre dagligdagshændelser, i Nordsjællands – geografisk – andenstørste kommune.

»I stedet skal den enkelte betjent møde ind og blive sendt ud på zonepatruljering et eller andet sted. Det ændrer bare ikke på, at borgernes følelse af tryghed, nærhed og sikkerhed forsvinder. Samtidig forsvinder det lokale kendskab, i og med beredskabet bliver flyttet,« siger borgmesteren.

Han påpeger også, at planen hænger dårligt sammen med Rigspolitiets mål om lokal tilstedeværelse sådan, som rigspolitichef Jens Henrik Højberg for nyligt forklarede i Berlingske.

Bedre service

Status er, at Nordsjællands Politi fortsat er i dialog med Nordsjællands borgmestre. Den endelige plan skal godkendes af Rigspolitiet. Ambitionen er, at det skal virke fra sommeren 2018.

Jens-Christian Bülow, direktør for Nordsjællands Politi, vil ikke udlevere planen, men intentionerne har været omtalt i Frederiksborg Amts Avis og Helsingør Dagblad. De beskrives også i politiets interne nyhedsbrev »På Sporet«.

Selv lægger politidirektøren vægt på tre mål: Bedre balance i hverdagen for medarbejderne. Forbedring af forebyggende og lokalt arbejde. Og at almindelige sager behandles inden for rimelig tid og med kvalitet.

Men hvorfor egentlig lukke udkørslen fra stationerne i Helsingør og Frederikssund?

»Det er for tidligt at gå ind en nærmere samtale om, hvorfor man skal gøre det ene eller andet. For der er ikke taget stilling til, om vi skal følge oplægget,« siger Jens-Christian Bülow.

Politiet arbejder allerede med en plan, hvor flere patruljer er på arbejde i de områder og perioder, hvor man erfaringsmæssigt ved, at opgaverne opstår. Det er afgørende, at hjælpen kommer ud til borgerne og mindre vigtigt, hvor patruljen starter sin kørsel fra, argumenterer politidirektøren.

Kan borgere i Nordsjælland fremover regne med, at politiet kommer lige så hurtigt som i dag?

»Det er for tidligt at forholde sig til, hvordan fremtiden bliver i en ny organisering. Men målet med den organisationsændring, som vi gerne vil have, er at yde borgerne bedre service. Det kan de være sikre på,« siger Jens-Christian Bülow.