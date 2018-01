Skab et fleksibelt rum

Pladsmangel i enkelte rum er et problem, mange kender til. Men du kan få væsentlig mere ud af pladsen, hvis du vælger de rigtige løsninger i hvert enkelt rum. Berlingske Boligen har kigget nærmere på nogle af mulighederne.

1. Inddel dit rum i zoner

Gå efter en smuk rumdeler, som, når den ikke er i brug, kan klappes sammen og stå som en fin dekoration op ad væggen. Eller vælg den mere praktiske løsning med en reol i den størrelse og højde, der passer til rummet, og som samtidig kan rumme bøger, papirer og nips. Her er bogkasser geniale, fordi de kan bygges i den højde og bredde, du ønsker.

Læs også Funkisbolig med søudsigt

2. Brug tykke gardiner

Spar på pladsen ved at bruge tykke gardiner som rumdeler. Gardiner i f.eks. tung velour er en smuk løsning, som samtidig fylder meget lidt, når de er trukket fra.

3. Hav fokus på enkelte zoner

Brug et løst gulvtæppe til at markere den enkelte zone i rummet. Et smukt tæppe samler f.eks. sofazonen på en dekorativ måde.

4. Lad indretningen være fleksibel

Gå efter interiør, du nemt kan flytte rundt på. Det er f.eks. langt mere fleksibelt med bord- og gulvlamper end loft- og væglamper, og hvis du flytter rundt med lyskilderne, kan du hurtigt bruge dit rum på en helt ny måde.

Læs også Hæng bambus i loftet

5. Sæt hjul på

Sæt hjul under de møbler, det er nødvendigt at kunne rykke på. Hjul under bogkasser gør det nemt at dele rummet på en ny måde, og hjul under et spisebord gør, at du hurtigt kan rykke det ud og få plads til gæster.

Se herunder nogle eksempler på ting, der kan bruges til at give mere fleksible rum:

Unfold rumdeler B150xH180 cm fra Ferm Living, 8.499 kr.

Forhandlere: