Boligreportage

Feminin oase med plads til liv

Hvis du er lidt farveforskrækket, kan du begynde her: Mette Parvings hjem er nemlig farverigt uden at larme for meget. Her finder du farver som nougat, støvet rosa og lysegrå på vægge, puder og plaider, tilsat masser af friske blomster fra haven. Men lidt spræl er der også plads til, og den feminine farvepalette får modspil af lamper i industrielt design, grafisk kunst og en turkis tallerkenrække.