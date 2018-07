Tegneserier for voksne er blevet rigtigt voksne - en grafisk roman kan vinde stor litteraturpris

Den grafiske roman »Sabrina« har gennembrudt et glasloft for tegneseriegenren. Den kun 29-årige amerikaner Nick Drnaso er indstillet til en Man Booker Prize for sin store, tegnede samfundsroman, der både er en bevægende menneskefortælling, en knugende historie om tab og en nådesløs udstilling af en politisk virkelighed, hvor en privat tragedie kan tages som gidsel af rabiate debattører.

Rammehistorien i »Sabrina« er det brutale mord på titelfiguren, en helt almindelig ung kvinde, som vi kun ser på romanens første sider. Derfra følger fortællingen Sabrinas nærmeste: Hendes søster, Sandra, der spinner længere og længere ud, da al mening drænes ud af hendes liv. Og Sabrinas samlever, Teddy, der søger tilflugt hos en barndomsven, mens Sabrina stadig kun er savnet, og Teddy er helt i opløsning af angst og magtesløshed.

Barndomsvennen Calvin Wrobel lader Teddy, som han ikke har set i mange år, flytte ind hos sig i sit store hus med tomme værelser efter hans kone og lille datter, der nylig er flyttet ud. Calvins rørende omsorgsfuldhed midt i hans eget savn og sorg spindes som en fin lille tråd ved siden af Teddys monumentale fortvivlelse og totale sammenbrud, da det afsløres, at den savnede Sabrina er blevet dræbt af en sadistisk enspænder, der har sendt videoer af forbrydelsen ud til flere nyhedsmedier, inden han begik selvmord.

Der er mennesker bag konspirationerne

Sagen optager en konspirationsteoretisk radiovært, som Teddy bliver grebet af at lytte til, mens han i dagevis ligger i undertøj oven på sin seng i det tomme barneværelse i Wrobels hus og prøver at fatte, at hans elskede blev det tilfældige offer for en ung mand, der hadede kvinder næsten lige så meget, som han hadede sig selv.

I bogen hedder radioværten Albert Douglas, men han er tydeligvis formet efter Alex Jones, der står bag det uhyggeligt populære konspirationssite Infowars. I disse dage skal Jones forsvare sig i injurieretssagen om hans vanvittige påstand, at Sandy Hook-massakren i 2014 aldrig har fundet sted, og at de pårørende til 20 dræbte børn og seks pædagoger bare er skuespillere.

I Sabrina er radioværten sikker på, at hendes mord er »fake news«. Sabrina er slet ikke død. Det hele er en false flag-operation iscenesat af »staten«, og både Calvin Wrobel og søsteren Sandra får truende emails fra tusindvis af anonyme netkrigere, der smittes af den bizarre paranoia.

Teddy flytter ind hos sin barndomsven, da hans kæreste gennem to år bliver meldt savnet.

Selvfølgelig lækkes videooptagelserne af mordet til nettet, og selv den nænsomme Calvin bliver fristet til at kigge. Vi ser aldrig direkte, hvad der sker med Sabrina, og gennem hele bogen er billedsproget så afdæmpet, at man skal dvæle ved hvert panel for at tage alt ind. Drnasos mennesker har ingen ansigtsudtryk og de har små knap-øjne, som gør dem svære at læse, og det kan være irriterende svært at skelne personer fra hinanden. Men deres historier fortælles i den troværdige dialog og gennem en raffineret »kameraføring«. Drnaso kan jonglere med alt fra to til 24 paneler på samme side, og der er i de tilsyneladende flade tegninger gemt mange begavede detaljer, som man skal sørge for ikke at skimme for hurtigt over.

Så afdæmpet, at man næsten ikke mærker, den rammer

Fx. udfylder Calvin hver aften et skema over sin aktuelle sindstilstand, når han møder ind på natholdet i det militære anlæg, hvor han arbejder. Skemaet fortæller sin egen lille historie, ligesom Calvins forklaring af sit arbejde som boundary technician, der »leder efter svagheder i systemet og holder øje med huller i nettet»: Præcis som en forfatter af samtidsromaner - og som de opportunistiske konspirationsteoretikere, der bare prøver at gøre hullerne større.

Selvom man ikke kan lide tegneserier, kan man godt læse »Sabrina«. De første par sider kan Drnasos tegnestil virke primitiv, men så suges man ind af en historie, hvor personerne får liv og uhyggen opbygges så gradvist, at man både bliver rørt til tårer og samtidig sidder helt ude på kanten af stolen af angst for endnu en voldshandling, da Teddy mod romanens slutning tilbydes hjælp fra en fremmed.

Men hvis man skal finde et slags lyspunkt i en ellers trøstesløs bog, hvor ingen kan finde en mening med livet, så er det måske, at alle de mennesker, der mødes ansigt til ansigt i bogen, er helt almindeligt empatiske og hjælpsomme i deres afmagt over at møde katastrofen. Truslen kommer fra det anonyme og det skjulte.