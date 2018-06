Knud Sørensen leverer smukke og horisontudvidende digte fra hverdagslivet i den høje alders eksistentielle udkantområde

Knud Sørensen, der netop er fyldt 90 år, har som lyriker lige fra de allerførste linjer stillet sine ord i de nøgterne registreringer og de danske hverdages tjeneste.

Det begyndte i 1965 med »Den røde kaffekande«, der dengang i det begyndende ungdomsoprørs dage blev sat på bordet som en hyldest til almindeligheden og ny-enkelheden og i øvrigt forsynet med den nærmest provokerende ironiske undertitel »småborgerlige digte«:

»Solen står op og går ned/og står op og går ned/det sker planmæssigt/hver dag/og tiden går/urene er velsmurte og i god stand/evighedens erobring er kun et spørgsmål/om tid.«

Underspillede og afdæmpede og blottede for sentimentalitet tager digtene den endelige forsvinding, der rykker nærmere, i øjesyn

Linjen fra debutbogen frem til den aktuelle digtsamling med den illusionsløst konstaterende titel »Inden så længe« er umiddelbart til at få øje på. Tiden er ganske enkelt gået.

Med »Revolutionen i Tøvinge« fra 1972 fandt landmåleren fra Mors sin særlige motivverden og lagde for alvor op til sin poetiske kortlægning af et danmarksbillede i forandring.

Forfatteren Knud Sørensen på landet.

Strukturomlægningerne i landbruget, mekaniseringen, afviklingen af bondekulturen og bevægelsen fra land til by blev de dominerende temaer i forfatterskabet, og på et tidspunkt, hvor storbylivsformen bredte sig eksplosivt, var Knud Sørensen med til at skrive udkanternes Danmark tilbage i den litterære bevidsthed. Med en usædvanlig lydhørhed og artistisk beherskelse af det vigende og underspillede sprogs nuancer har han bygget en bro bagud til bondekulturen og omsat landmålerens erfaringer og omhyggelige registreringer til en digtning, der har sikret ham den iøjnefaldende særstilling i den nyere danske litteratur, som også indbragte ham Det Danske Akademis store pris i 2014.

»Min virkelighed/er begyndt at blive tyndere/lag for lag skræller erindringer/sig af/jeg er/på vej mod den dag/der kun er et nu.« Fra Knud Sørensens »Inden så længe«

At forfatteren, der på et tidspunkt blev regnet for de danske udkantområders særlige litterære talsmand, med en række af sine sene digtsamlinger har gjort alderens eksistentielle udkantområde til sit nye lyriske domæne, rummer sin egen logik. Med en omhu og præcision, der synes bragt med fra landmålerens opmålinger af marker og veje, rapporterer Knud Sørensen om den fremadskridende alder med de tilhørende tab og aleneheden, der vokser, i digtsamlinger som »Først nu«, »Aldrig mere« og nu altså »Inden så længe«, en titel, der på sin helt karakteristisk nedtonede facon bestemmer en position i livet.

Forfatterne Knud Sørensen (tv) og Dan Turell.

»Min virkelighed/er begyndt at blive tyndere/lag for lag skræller erindringer/sig af/jeg er/på vej mod den dag/der kun er et nu.«

Det daglige vejr, morgenens opvågnen, udsigten fra en bænk, spadsereturen langs fjorden! Knud Sørensens nye digte bevæger sig ind i det eksistentielle landskab, hvor alderdommens begrænsninger og dragningen imod en sproglig enkelhed helt naturligt krydser spor. Udsigterne og de landskabelige positionsbestemmelser vokser i digtene organisk sammen med erkendelsen af alderen og den afslutning, der toner frem i horisonten. Det er det dobbelte landskab, Knud Sørensens alderdomsdigte afsøger og opmåler. Med omhu styrer digteren uden om alle de store og dyre ord, i Knud Sørensens vokabularium har hverdagenes gloser deres særlige betydningsfulde ret:

»Jeg ved at jeg ved/at derude/bag en af mine horisonter/er der et digt/der venter på mig./En aften/da alle horisonter/var skjult i mørket/kom et par linjer til mig/de lød:/»Jeg var/altså er jeg.«/Resten må jeg begive mig ud/for at opsøge.«

»Inden så længe« er i al nøgtern lavmælthed en smuk og overbevisende rigtig og i den mest bogstavelige forstand horisontudvidende samling digte om hverdagslivet i den høje alders eksistentielle udkantområde. En prøvende og søgende tilnærmelse til omgangen med det ukendte.

»Søgende/rundt i det almindelige/efter det/jeg har overset/og søgende/dernede i det banale/efter en ny dybde/i rutinerne//alt sammen/for at finde spørgsmålet/der kan udløse/det svar som jeg ved/at jeg bærer med mig/inderst inde.«

Enklere og mere åbent kan det ikke siges.

Titel: Inden så længe. Forfatter: Knud Sørensen. Sider: 56. Pris: 150 kr. Forlag: Gyldendal