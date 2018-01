»Jeg løber for at huske, at Ellen var det fineste lille lykkelige menneske«

Der er så mange, der løber. Motionsløb er den mest udbredte sportsgren blandt voksne herhjemme. Men få får så meget ud af det, som Anders Legarth Schmidt gør i den forfærdelige og forfærdelig smukke »Jeg løber«.

Nogle løber for at komme af med de overflødige kilo. For at være sunde, undgå at blive syge. For andre er det at løbe næsten blevet en sygdom i sig selv. En afhængighed, noget de ikke kan lade være med, heller ikke selvom overbelastning og skader burde få dem til at holde igen.

Anders Legarth Schmidt tilhører den sidste gruppe. Han er typen, der propper et hvidløg op i numsen, da han rammes af feber. Fordi han har hørt, at det kan få ham hurtigere på benene igen.

Når han snører »racerskoene«, eller et af de mange andre løbesko i samlingen, og ifører sig det hvide pandebånd, bliver han Manden Med Pandebåndet, som en af hans løbekammerater kalder ham.

Han stiller op til alle de halv- og helmaratoner, han kan komme i nærheden af, presser sig selv til det yderste, opsøger bevidst smerten. For som han skriver på sin hånd før et af løbene: »Ellen led. Du lider ikke.«

»Jeg løber« er også en løbebog i traditionen efter Haruki Murakamis »Hvad jeg taler om når jeg taler om at løbe«. Legarth Schmidt skriver blændende om, hvad der sker med kroppen, når han løber. Om hvordan det at løbe er det tætteste, vi kommer på at flyve.

Anders Legarth Schmidt begyndte at løbe, da hans datter døde, seks år gammel, af kræft: »En time efter vi havde forladt Rigshospitalet for sidste gang, stak jeg fødderne i mine løbesko. Det kan virke bizart. Hvorfor sad jeg ikke apatisk i en stol og tudbrølede i flere døgn i desperation?« spørger han i den første af de tekster, som »Jeg løber« består af.

Anders Legarth Schmidt er journalist på Politiken, og bogen er baseret på den blog af samme navn, han har skrevet der. Over godt et år, fra september 2015 til november 2016, har han skrevet sine tanker ned. Med løbet som motor og sorgen som det altoverskyggende litterære brændstof.

Han begynder ikke at løbe for at slippe væk, men for at holde fast: »Kommer jeg videre, mister jeg Ellen. Jeg løber ikke for at glemme, hun er død. Jeg løber for at kunne have hende tæt på mig. »Jeg løber for at huske, at Ellen var det fineste lille lykkelige menneske,« som han skriver.

Efterhånden lærer vi således den lille pige at kende i glimt. I en række minder, der opstår på løbestierne. Her lever han, og her tør han give tankerne om datteren plads.

Det er stærk, ja helt ubærlig læsning. Allerede før den første side, på flappen, hvor et billede af den lille pige med store intense øjne og et tørklæde om hovedet toner frem. Teksten nedenunder slutter med ordene på Ellens gravsten: »Hun mærkede livet bruse i sig«. Uendelig trist, men på en sær måde også livsbekræftende.

»Ellen led. Du lider ikke,« skriver Anders Legarth Schmidt på sin hånd før et løb.

Det handler om hende, der ikke længere er her, men også om dem, der er tilbage. Faren og moren, men ikke mindst lillesøsteren Alice, der vokser op i skyggen af sin døde søster - en tanke, faren ikke kan få ud af hovedet. På et tidspunkt siger Alice da også til sin far: »Det er okay, hvis I synes, at Ellen var bedre end mig.«

»Jeg løber« er sorglitteratur, på samme måde som Naja Marie Aidts »Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage« og Esben Kjærs »Min usynlige søn« f.eks er det. Esben Kjær møder Anders Legarth Schmidt faktisk i de sidste kritiske måneder på Rigshospitalet.

Kombinationen af de to elementer, det at løbe og sorgen, gør i særdeleshed Legarth Schmidts bog original.

Man kunne frygte, at en blog ville dø i bogformatet, med de mange, lige lange og relativt korte tekster, men det er ikke tilfældet her; bogen lever fra første til sidste side. Det gør Anders Legarth Schmidts ene datter ikke mere, men med »Jeg løber«, er der alligevel noget af hende tilbage. Han skrev for at huske hende, og vi andre mærker livet bruse. I hende og i dem, vi måske selv har mistet.

Titel: Jeg løber

Forfatter: Anders Legarth Schmidt.

Sider: 192.

Pris: 250 kr.

Forlag: Politikens Forlag.