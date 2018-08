»Hun forestillede sig ofte mænd i færd med at onanere«

En mand sidder i en hochstand. En udkigspost. Det er i novellen »I en hochstand«, den første i Dorthe Nors´ nye novellesamling, »Kort over Canada«. Hans fod er brækket, og han venter på, at nogen skal komme forbi, og han tænker, at hustruen, Lisette, »nok sidder sikkert i sofaen med sine store øjne og æder situationen med blikket.« Han er så træt.

En kvinde er med en veninde ude med raslebøssen, det er i samme novellesamlings »Ved Sydvest Station«. De samler ind for Kræftens Bekæmpelse, og kvinden tænker på sin gamle kæreste og det, han sagde: At det ikke var kærlighed. »Det kunne det ikke være, havde han sagt, og der havde hun gået og haft det indeni præcis, som om det var det.«

"I “Kort over Canada” er livet ikke det letteste, man har, og er der humor, er den af den afdæmpede slags."

I novellen »Traktosefugle« står en mand på færgen over Thyborøn Kanal. Han tænker, at det alligevel er langt at køre for en kvinde, man kun har tilbragt en enkelt nat med. »Men livet går videre, og Anja var sød, som hun serverede for os under seminaret i nationalparken,« tænker han videre. Senere viser det sig, at der er sket en slags dobbeltbooking. »Hun havde glemt, at hendes mor og sådan skulle komme.«

Mænd og kvinder, hver med sin udsigtspost til livet, alle på én eller anden måde udsatte, sårbare og/eller fremmedgjorte. I »Kort over Canada« er livet ikke det letteste, man har, og er der humor, er den af den afdæmpede slags, som i den allerede citerede sætning om »hendes mor og sådan«. Sådan taler man, når man bare taler, dagligdags, nede på jorden, og på skrift lyder det pudsigt, sjovt, i al dets lavmælthed, og i det hele taget er der noget såre diskret over Dorthe Nors´ fine prosa, sådan som den folder sig ud her, i hendes nyeste opus. Hun lader os kigge forbi for en stund, så bliver gardinet trukket for igen. I novellen »Hygge« ender det ikke så hyggeligt:

»Vi sad der og hyggede os, og jeg kan ikke redegøre for passagen imellem, at hun tog den sidste bid af kagen, og så at hun lå dernede på gulvet, halvt inde under stuebordet …«

I »Pershing Square« er tekstens hun i Los Angeles, alene på sit hotel:

»Hun forestillede sig ofte mænd i færd med at onanere på et nærliggende badeværelse. Det skete, at hun havde lyst til at sige til dem, at det trods hendes begavelse ikke bekymrede hende, at de onanerede.«

At iagttage verden fra en position, hvor man måske nok er en del af noget, men dog samtidig ikke helt indenfor. At føle sig med og alligevel ikke med. At skuffes i sine forventninger. At tænke sære tanker, når der ikke er noget andet til at distrahere én. Det er alt sådan noget såre menneskeligt, der optager Dorthe Nors i »Kort over Canada«, som bortset fra novellen »Manitoba« ikke har noget specielt med Canada at gøre, og er der ikke samme forrygende sproglige og humoristiske overskud som i forfatterens forrige bog, romanen »Spejl, skulder, blink«, så er der dog noget andet, noget, som man kunne fristes til at kalde et bevidst underskud og en bevidst underspillethed, der afspejler personernes uønskede underskud og underspillethed, livets ulidelige tyngde og lethed, eksistensen i dens banalitet.

Nogle steder kan Dorthe Nors på få linjer få det til at gøre rigtig ondt. Som her, i novellen »Festpladsen«:

»Hun havde sagt, at de da altid kunne være venner. Venner? Havde han så sagt. Vil du så have, at vi skal være venner? Mere sagde han ikke, før han gik ud i entreen, tog sin vinterfrakke på, det sneede, kunne hun se, da han åbnede døren. Bagefter tænkte hun, at han lige så godt kunne have sagt: Brænd i helvede, og så roterede hun langsomt, spændt op med kroge, og nede ved fødderne en lille motor, der venligst klarede rotationen for hende.«

Hos Dorthe Nors roterer livet rundt om menneskene, og menneskene roterer i livet, og måske venter de alle sammen, på hver sin måde, på, at nogen eller noget skal komme forbi og gøre noget. Nogen kunne i hvert fald godt trænge til det. Her er det kvinden i »Wild Swims«:

»Jeg kan ikke begynde på noget, jeg ikke kan gøre færdig. Hvis jeg ikke gør det færdigt, føler jeg mig svag, og hvis jeg føler mig svag, griber det om sig.«

Det gør følelsen af tragikomisk tristhed også. Griber om sig. Hos læseren. Man bliver nogle gange lidt træt. På den allerfineste måde.

