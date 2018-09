»Det kunne lyde som opskriften på en prætentiøs og smådoven pligtbog. Det er ikke tilfældet. Grøndahl er i forrygende form«

Skal kunsten og kunstneren tage moralsk stilling og blande sig i samfundsdebatten? Jens Christian Grøndahl leverer intet entydigt svar i et fremragende essay, som imidlertid illustrerer, at man som kunstner sagtens kan have rigeligt at bidrage med.