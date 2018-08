Berlingske mener

Trump forsøger at skabe en krigsstemning mod pressen. Men medierne er ikke »folkets fjender«

Trump søger at skabe en krigsstemning mod pressen, som han kan udnytte til at intimidere kritiske journalister og til at skabe et billede af, at han alene repræsenterer folkets interesser. Det er en form for populistisk demagogi, der fordrejer betydningen af ord som »falske nyheder«.