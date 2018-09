Berlingske mener

Sveriges politikere har desværre fået, hvad de bad om

Sverigedemokraterna forventes at få stor fremgang ved det svenske valg i dag. Ved at holde partiet helt uden for indflydelse, og dermed forpligtende politisk ansvar, og ved samtidig for længe at behandle indvandringsspørgsmålet som et tabu, har de svenske politikere selv hjulpet SD på vej. Meget har ændret sig de sidste par år, men realismen kom for sent til Sverige.