Storkonflikt glædeligvis undgået – men overenskomsten er for dyr

Danmark har mindst af alt brug for en storkonflikt, skrev Berlingske på denne plads for efterhånden et par måneder siden, da de offentlige arbejdsgivere og lønmodtagere måtte overlade det til forligsmand Mette Christensen at forsøge at løsne op for de fastlåste overenskomstforhandlinger.

Nu står det klart, at konflikten ikke kommer, og det er godt. Ikke blot fordi den i sig ville være skadelig. Men også fordi den ville have fundet sted på et dybt urimeligt grundlag. De offentlige lønmodtagere har under forhandlingerne sikret sig lønstigninger i den pæne ende. Sagligt set er overenskomsten for dyr, herunder med et afskaffet privatlønsværn. En bekostelig offentlig sektor med for høje lønninger er ikke en bedre offentlig sektor. Og man kan frygte en afsmitning med øget lønpres i det private.

Alligevel må man glædes over den afblæste konflikt. Den afgørende strid om den betalte frokostpause burde således aldrig have været et tema ved overenskomstbordet. Fortolkningsstridigheder som denne skal løses i det arbejdsretlige system. Dertil kom lærernes arbejdstid, som aldrig må kunne sende hele den offentlige sektor ud i storkonflikt. Det indså lærernes formand Anders Bondo Christensen også til sidst – og tak for det.

Overenskomstforløbet har været langtrukkent til det pinagtige. De offentlige arbejdsgivere stod over for en musketéred, der gjorde det vanskeligt at rykke sig på noget område. FOAs nu afgåede formand Dennis Kristensen blev manden, der løste op for situationen, da han sammen med LO-organisationerne gik enegang og nåede et forlig på det regionale område. Det fik han i første omgang kritik for. I stedet er der grund til at rose ham for dristigheden.

De ellers så velkendte frænder, KL-forhandler Michael Ziegler og lærerformand Anders Bondo Christensen, tog det næste skridt med beslutningen om at sparke lærernes arbejdstid hen i en kommission de næste tre år. Man kan med rette kritisere Bondo og lærerforeningen for stivsind gennem mange år. Omvendt er det indlysende vigtigt at få spørgsmålet om lærernes arbejdstid gjort aftalebaseret efter lovindgrebet i 2013. Vigtigt for lærerne, men også for hele folkeskolen. Det lykkes forhåbentlig i den kommende tid.

På positivsiden har forhandlingspinslerne åbnet manges øjne for værdien af den danske model, der nok indebærer fare for konflikt ved forløb som dette, men omvendt sikrer ro på arbejdsmarkedet det meste af tiden. Den ro er der andre gode grunde til. Livet som offentlig ansat er ikke så frygteligt, som det er blevet malet under dette overenskomstforløb. Lønnen er de fleste steder anstændig, jobsikkerheden stor og de bløde pakker som barsel mv. ofte mere fordelagtige end i det private erhvervsliv. Der er egentlig ikke så meget at konflikte over. Også derfor er det godt, at man til syvende og sidst lod være.