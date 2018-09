Berlingske Mener

Som borger må man glæde sig over, at LTF forbydes

Man skal være opmærksom og kritisk, når myndighederne tager skridt til at opløse foreninger og grupperinger. I tilfældet Loyal to Familia er der dog vægtige grunde til, at et forbud er fornuftigt. Også det administrative forbud, Københavns Politi i går gennemførte, mens vi venter på rettens ord.