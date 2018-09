Rektorer må sætte en stopper for krænkende adfærd

En del af de unge mennesker på nordsjællandske gymnasier misbruger deres magtpositioner og udøver gruppepres for at ydmyge yngre elever. 15-16-årige piger presses til at drikke alkohol og udstille sig selv i seksuelle situationer, mens store grupper af ældre drenge hujer og klapper.

»Puttemiddage« kaldes den tradition, som har fået lov til at eksistere alt for længe på flere gymnasier nord for København. Der holdes også drengemiddage, men det mest udbredte koncept har pigerne i rollen som sexobjekter, der skal vurderes og udstilles af ældre elever. Pigerne fotograferes og »kåres« til at få lov til at deltage i middage, hvor to-tre år ældre drenge leger store, magtfulde mænd, som kan tillade sig at kommandere rundt med individer af det modsatte køn. Først skal pigerne igennem »auditions«”, hvor de skal sutte på store agurker, kysse hinanden, trække bh’er af hinanden og svare på spørgsmål om deres sexliv. Den nu 17-årige Anja Leighton, som er stået frem for at fortælle om den syge subkultur, har beskrevet meget præcist, hvad der foregik: »Det er jo bundsexistisk. Det er mobning.«

Man må spørge, hvor respektløsheden stammer fra? Hvor er de forældre, som i nogle af Danmarks mest velstillede områder næppe kan undskylde sig med, at de mangler ressourcer for at kunne træde i karakter i opdragelsen af deres børn?

Der rapporteres om lignende fænomener andre steder i landet, men der bliver ved med at komme pinagtige historier frem om gymnasier i Nordsjælland. I 2016 afslørede Radio 24syv, at elever på bl.a. Ord­rup Gym­na­sium, Gam­mel Hel­lerup Gym­na­sium og Øre­gård Gym­na­sium udgav sladderblade om, hvor­dan ele­ver dyrkede sex med andre, beskrevet ned til de mest intime detaljer. Allerede dengang kom der fokus på de såkaldte puttemiddage på de samme gymnasier. Både sladderblade og puttemiddage blev kritiseret af de enkelte gymnasieledelser, men efter det oplyste blev ingen af de involverede elever sanktioneret.

Siden har vi fået nogle vigtige, fælles erfaringer om forholdet mellem magt og sex. MeToo-bevægelsen har udstillet misbrug af magtpositioner i alle mulige sammenhænge. I 2017 fortalte tidligere ansatte på filmselskabet Zentropa om mobning, sexchikane og ydmygelser – en kultur med påfaldende mindelser til det, som de unge i Nordsjælland udsætter hinanden for. Og i januar i år fik vi med politiets »Operation Umbrella« dokumentation for, at mange unge er parat til at dele sexvideoer af andre unge på sociale medier – uden tanke for de personlige konsekvenser for dem, der udstilles.

Den seneste uge har dagbladet B.T. og Berlingske så kunnet afsløre, at seksuelle ydmygelser fortsætter med at blive organiseret af elever på mindst ti gymnasier i Nordsjælland. Desværre har flere af rektorerne vist en påfaldende manglende vilje til at gøre op med de institutionaliserede ydmygelser.

Elever må bortvises

Rektor på Rungsted Gymnasium, Ruth Kirkegaard, gav i sidste uge den klassiske forklaring om, at hun ikke kunne sanktionere fester, der foregår uden for gymnasiet. Men det kan hun. En bekendtgørelse fra 2017 sikrer, at gymnasierne kan slå ned på adfærd, der skader undervisningsmiljøet og samværet på gymnasiet, også selv om adfærden finder sted uden for skoletid og uden for institutionen.

Først efter flere kritiske afsløringer meddelte Rungsted Gymnasium denne uge, at man nu med en »skærpet indsats« vil være klar til at skride til sanktioner og i yderste konsekvens bortvise elever.

